Gli shampoo antiforfora sono sicuramente una benedizione per chi è soggetto a questa condizione del cuoio capelluto. Minimizzano almeno in parte il rischio di “nevicate” sulle spalle e sulle giacche scure. Però generalmente sono molto sgrassanti e se usati quotidianamente stressano la cute.

Prova allora un rimedio naturale ed economico contro la forfora. È davvero facile, richiede poco tempo e pochissima spesa, ma può donare sollievo e combattere la forfora senza aggredire la cute.

Servono solo tre ingredienti che probabilmente hai già in cucina

Approssimativamente le quantità sono queste: una tazzina d’acqua, un cucchiaio di miele, un cucchiaino di aceto di mele.

Scalda l’acqua in un pentolino, senza arrivare all’ebollizione. Usala per stemperare il miele in una tazza pulita. Aggiungi un cucchiaino di aceto di mele e mescola bene. L’aceto può anche essere omesso, meglio evitarlo se la cute è irritata.

Applica il composto ancora tiepido, massaggiando dolcemente lo scalpo con i polpastrelli delle dita. Lascia agire circa mezz’ora e poi procedi con il consueto lavaggio dei capelli.

Lo puoi usare in realtà sia prima che dopo lo shampoo, perché il miele è completamente solubile in acqua e non lascia untuosità. Basterà sciacquare bene per eliminare i residui.

Ripeti il trattamento un paio di volte a settimana

Dopo poche applicazioni noterai già dei miglioramenti. Un rimedio naturale ed economico contro la forfora come questo ha un’azione lenitiva e idratante per la cute.

Una variante può essere l’utilizzo di solo miele, sempre diluito in acqua tiepida, concludendo il lavaggio con un risciacquo acido. Per ottenerlo metti un cucchiaio di aceto, oppure un cucchiaino di succo di limone, o una punta di cucchiaino di acido citrico in un litro e mezzo d’acqua fredda. Usa quest’acqua come ultimo risciacquo.

Puoi usare il tipo di miele che preferisci, controlla solo che sia vero miele! Su ProiezionidiBorsa abbiamo parlato del rischio di incappare in un prodotto contraffatto, in questo articolo.

Altri consigli per combattere la forfora

Cura molto la tua idratazione, fallo dall’interno bevendo acqua e mangiando frutta e verdura.

Scegli uno shampoo non aggressivo, poco schiumogeno, evita l’utilizzo di lacche, gel e prodotti che possano accumularsi sulla cute creando patine occlusive. Non utilizzare acqua troppo calda o phon ad alte temperature.

Cerca di non grattare la testa, rischieresti di lasciare graffi e scatenare piccole infezioni.

Per lenire il prurito e l’irritazione, prova anche l’applicazione di gel o succo d’aloe vera, prima o dopo lo shampoo, come impacco idratante e rinfrescante.