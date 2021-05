Le unghie sono un chiaro segno della cura e dell’attenzione che una persona riserva al proprio corpo. Si tratta probabilmente di uno degli aspetti più evidenti di ciò. Vedere delle unghie curate, sempre perfette, resistenti e soprattutto lucide, infatti, dà un’idea molto chiaro di chi siamo. Ma a volte, nonostante cerchiamo di raggiungere questo obiettivo in tutti i modi, le nostre unghie non ci aiutano. Infatti, spesso possiamo avere il problema di averle deboli e che si rompono molto facilmente. Perciò vogliamo svelare un rimedio naturale che tutti dovrebbero conoscere per avere unghie forti e resistenti e per proteggere quelle deboli e sfaldate.

Il trucco per rendere le nostre unghie più resistenti in modo tale da non farle rompere più e farle crescere forti e sane

Non tutti hanno la fortuna di nascere con delle unghie forti e resistenti. Infatti, moltissimi di noi hanno il problema di averle deboli, che si piegano facilmente e che, soprattutto, si spezzano come nulla fosse. Ma proprio per questo motivo bisogna trovare delle soluzioni che possano aiutarci in questa situazione. Sperimentando e provando dei rimedi naturali, avremo la possibilità di sfoggiare delle mani sempre curate e di non vergognarci più. Perciò, ecco cosa dobbiamo fare.

Una manicure una volta a settimana, anche a casa

Il segreto per avere delle unghie sempre forti è di operare una specifica manicure, da fare anche in casa, almeno una volta alla settimana. Infatti, ciò che dovremo fare sarà immergerle per qualche minuto in acqua e limone e rimuovere tutte le pellicine e le cuticole. Questo sarà l’unico vero modo per far respirare l’unghia e permetterle di prendere tutte le energie di cui necessita. Successivamente, potremo limarla, per farla respirare ancora di più. Ma appunto ecco un rimedio naturale che tutti dovrebbero conoscere per avere unghie forti e resistenti e per proteggere quelle deboli e sfaldate. Dobbiamo ricordarci di farlo sempre una volta a settimana, a distanza ogni volta di 6 giorni.

