Chi soffre di mal di orecchio sa quanto può essere fastidioso e debilitante questo disturbo. Anche chi sporadicamente lo avverte, è consapevole di quanto frustrante possa essere quel dolore. Per non parlare di quando sono i bambini ad averlo: in quel caso sentirai di certo le urla in casa.

In altri articoli abbiamo visto rimedi fai da te e non convenzionali: in questo vedremo un rimedio infallibile e naturale per il mal di orecchio.

Cosa fare se non hai farmaci in casa?

Di cosa hai bisogno:

– due o tre cipolle grandi

– una padella antiaderente

– un fazzoletto di cotone, se possibile bianco

Ecco cosa fare

Taglia le cipolle a fette grossolane, mettile in padella antiaderente a fuoco alto. Quando le cipolle saranno calde trasferiscile sul fazzoletto di cotone bianco.

Annoda i 4 angoli affinché il contenuto non fuoriesca e posiziona il fagotto, quando non brucia, sull’orecchio.

Vedrai che dopo 5 minuti il dolore diminuirà fino a scomparire del tutto. Puoi riutilizzare le stesse cipolle riscaldate per un paio di volte.

I benefici che otterrai da un rimedio infallibile e naturale per il mal di orecchio

Le cipolle hanno un fortissimo potere antinfiammatorio e antidolorifico, quindi non solo eliminano il dolore, anche il più intenso, ma agiscono sull’infiammazione rimuovendo quindi la causa del problema.

È un rimedio che non ha controindicazioni e può essere utilizzato a qualsiasi età, nei neonati come negli adulti, provare per credere!

Rivolgiti ad un medico

Naturalmente questo è un ottimo rimedio per contrastare all’inizio il dolore. Per curare il mal d’orecchio è opportuno rivolgersi al proprio medico di famiglia e/o allo specialista otorinolaringoiatra. È importante giungere il prima possibile ad una diagnosi e iniziare un trattamento adatto. Solo in questo modo si potrà̀ evitare la progressione in una forma di mal d’orecchio più̀ dolorosa.