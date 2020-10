Un rialzo del 40% in 4 mesi per questo titolo ma è ancora sottovalutato del 62%. A chi ci riferiamo? A GVS che è entrata in quotazione a Piazza Affari il 22 giugno 2020 al prezzo di 9,10. Quale futuro? Andiamo ad analizzare sia i bilanci degli ultimi anni che i grafici di questa società.

GVS SpA, produce e vende filtri e componenti in plastica per applicazioni sanitarie, biologiche, automobilistiche, di elettrodomestici, di sicurezza e di filtrazione commerciale e industriale ed opera in diverse aree geografiche del mondo.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Quali sono gli elementi interessanti che abbiamo ravvisato dallo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni?

La società capitalizza attualmente in Borsa circa 2,3 miliardi di euro. Il titolo oggi quota a 12,87 -0,39%. Nel corso del 2020 ha segnato un minimo a 9,05 ed un massimo a 13,28.

In base al modello del discounted cash flow stimiamo un fair value a 20,57 con una sottovalutazione rispetto al prezzo attuale di circa il 62%.

Leggendo le comunicazioni societarie, si prevede che i ricavi aumenteranno di oltre l’11% all’anno, mentre gli utili sono cresciuti nell’ultimo anno del 35,5%.

Siamo andati a cercare raccomandazioni degli analisti e ne abbiamo trovata 1 soltanto con un prezzo obiettivo già raggiunto e superato a 11,20.

Quali valutazioni possiamo fare alla luce di questi dati?

Un rialzo del 40% in 4 mesi per questo titolo ma è ancora sottovalutato del 62%

Quale strategia di investimento poter applicare al momento attuale?

I prezzi attuali, dal punta di vista grafico non presentano alcun livello di sopravvalutazione e quindi i prezzi attuali sono ideali per ulteriori ingressi al rialzo. Nel brevissimo sono possibili degli aggiustamenti di prezzo fino all’area 12,50/12,11 e quindi comprare ai livelli attuali non è una cattiva idea.

Riteniamo che investire in questo titolo sia un’ ottima occasione non solo di breve ma anche di medio lungo termine.

Ecco quindi la nostra strategia:

comprare GVS a mercato con stop loss di medio termine a 11,45, di breve termine a 12,16 e mantenere. Il primo obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 13,50 e poi 15.

Il consiglio comunque è di mettere il titolo in portafoglio con stop loss a 11,45 e mantenere per il target a 20,57. In quanto tempo potrebbe essere raggiunto questo prezzo? Non crediamo oltre i 3 anni. Poi come al solito tutto è possibile dopotutto i mercati sono decifrabili fino ad un certo punto. Oltre c’è l’incognito e l’unica certezza è lo stop loss che mettiamo alle nostre operazioni.