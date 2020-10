Un regalo sotto l’albero di Natale, vediamo chi lo riceverà, cosa è e cosa fare per ottenerlo.

Il regalo è il Bonus di autunno e Natale, ecco come funziona.

In qualità di Esperti di economia e fisco del team di Proiezionidiborsa cerchiamo di capire tutte le caratteristiche di questa novità, attraverso una mini guida che vi fornirà tutte le informazioni utili sul Bonus previsto.

Cos’è e chi può richiederlo

Il Bonus autunno e vacanze Natalizie nasce dall’ insuccesso del famoso Bonus vacanze, di cui molti cittadini non hanno usufruito. In particolare si stima che solo il 60% della popolazione avente diritto lo abbia utilizzato.

Il nuovo Bonus nasce quindi dall’esigenza di incentivare la mobilità dei cittadini, per riscoprire il nostro Paese agevolando cittadini e imprese.

Il requisito principale per poter per far richiesta del Bonus è il limite di reddito.

Il nostro ISEE non dovrà superare i 40.000 euro, per richiederlo possiamo collegarci direttamente sul sito Inps nella sua pagina dedicata, o tramite CAF.

L’importo del Bonus dipende poi come per il Bonus vacanza, dal numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare:

a)per le famiglie con più di due persone il bonus ammonta ad euro 500,00;

b)per le famiglie composte da due persone il bonus ammonta ad euro 300,00;

c)per un solo componente il bonus ammonta ad euro 150,00.

Il nuovo Bonus autunno e Natale, consiste in uno sconto dell’80% sull’acquisto di un soggiorno presso un B&B, una struttura alberghiera o simili, che hanno aderito all’iniziativa.

Il restante 20% potrà essere portato in detrazione dal richiedente nella sua prossima dichiarazione dei redditi.

Per farne richiesta, è necessario scaricare l’app IO.

Vi ricordiamo che è possibile farne richiesta solo fino al 31 dicembre 2020.

