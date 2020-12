Per la maggior parte delle persone, il proprio amico a quattro zampe è parte integrante della famiglia. Un cane può accompagnare il suo padrone quasi ovunque, ma purtroppo a volte ci sono delle circostanze in cui è impossibile portare con noi il nostro amico canino. Per esempio quando siamo al lavoro, o in vacanza, o a trovare persone care lontane. È in queste occasioni che i cani spesso soffrono di solitudine. Il percepito abbandono può essere molto stressante per il cane, e può spingerlo ad assumere comportamenti distruttivi nei confronti della casa, e anche di se stesso. Ma niente paura, esiste uno stratagemma che possiamo utilizzare per impedire che il cane soffra di solitudine.

Ecco un regalo semplicissimo da lasciare al cane per non fargli soffrire la solitudine quando siamo fuori casa.

Basta una maglietta con il nostro odore

Per un cane, la cosa più importante è stare accanto alla propria famiglia. Si sa che i cani percepiscono e interpretano il mondo soprattutto attraverso il senso dell’olfatto, ed è sfruttando questa loro caratteristica che possiamo fargli un regalo per evitare che soffrano la solitudine. Ecco un regalo semplicissimo da lasciare al cane per non fargli soffrire la solitudine quando siamo fuori casa: basta una maglietta con il nostro odore. Lui ci sentirà vicini, e non si spaventerà ad essere lasciato da solo. Ma come fare questo regalo al cane?

Posizioniamola nei suoi luoghi preferiti

Basta dare a Fido una nostra vecchia maglietta, magari indossata per due o tre giorni di seguito, per fare in modo che lui non si senta più solo. Possiamo posizionare la maglietta con il nostro odore nella sua cuccia, oppure nel posto della casa che al cane piace di più frequentare. Un altro punto dove posizionarla potrebbe essere il luogo che più spesso occupiamo in casa, per esempio una poltrona in salotto. Il cane sarà molto più tranquillo se potrà sentire sempre il nostro odore, anche quando siamo fuori casa.

