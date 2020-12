Un regalo raffinato e originale per Natale, con i blooming tea il figurone è assicurato

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come ogni anno, il momento di scegliere i regali è critico. Stufi di sciarpe, maglioni e calzini, si vorrebbe trovare qualcosa di originale per stupire parenti e amici. Di questi tempi però, è comprensibile che le idee scarseggino e ci si senta un po’ scoraggiati all’idea di girare per negozi. Ma ecco una proposta diversa per un regalo raffinato e originale per Natale.

Blooming tea, un’idea originale dalla Cina

É una nuova moda approdata in Italia, i fiori di tè o bouquet di tè. Una tradizione, ovviamente, di origine cinese. La Cina è considerata difatti la patria per eccellenza del tè.

Si tratta di una forma d’arte soprannominata Gong Yi HuaCha. La leggenda narra che risalga al X secolo e che sia originaria della provincia dello Yunnan. All’inizio della primavera i bouquet di fiori venivano raccolti nelle campagne cinesi e lavorati per poi essere offerti come omaggio all’imperatore.

I blooming tea sono bouquet di gemme e germogli di tè verde, legati fra loro con fili di seta che nascondo al loro interno degli splendidi fiori. I bouquet sono composti pazientemente per lo più da mani femminili, considerate più sottili e adatte ad un lavoro così delicato.

Solitamente per queste composizioni la scelta ricade su fiori di osmanto, gelsomino, rosa, crisantemo o calendula, scelti accuratamente nelle varie tonalità disponibili. La scelta del fiore può basarsi sul suo valore simbolico, come messaggio per la persona cui sarà offerto. Non appena il bouquet è pronto, gli artigiani lo riscaldano per fare in modo che mantenga la caratteristica forma a pallina.

Come regalare i blooming tea?

Per poter ammirare la magia del bouquet di fiori è fondamentale usare una teiera di vetro piuttosto larga. All’inizio sembrerà una banale pallina da porre all’interno della teiera. Non appena però vi si andrà a versare l’acqua, ecco la magia! Il fiore sboccerà letteralmente davanti agli occhi stupiti dei presenti. Un vero incanto!

É opportuno usare acqua ad una temperatura al limite dell’ebollizione per ottenere una perfetta fioritura, che avverrà in un paio di minuti circa. Il fiore può essere riutilizzato fino a tre volte per ottenere un delicato tè dal gusto floreale e morbido.

In Occidente sono conosciuti da circa dieci anni e sono spesso serviti nelle sale da tè degli alberghi più sofisticati.

Quindi se si è alla ricerca di idee per un regalo raffinato e originale per Natale, con i blooming tea il figurone è assicurato! Magari si potrebbe completare il pensiero con una bella teiera di vetro e accompagnare il tutto con un biglietto che spieghi il valore simbolico del fiore scelto.