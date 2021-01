Non sempre si hanno a disposizione molti soldi per fare un regalo. A volte bisogna rinunciare a comprare oggetti troppo costosi, ma non per questo bisogna privarsi di fare un regalo alle persone che amiamo.

Anzi, avere meno denaro a disposizione, induce ad aguzzare un po’ l’ingegno e la fantasia e a pensare ad un regalo molto più personale, meno costoso, ma non per questo meno apprezzabile e bello.

Una foto potrebbe rappresentare una bellissima idea

Un regalo low-cost che renderà felice chi lo riceve. Scegliere una bella foto, che ritragga se stessi e la persona a cui è destinato questo regalo, può rappresentare un’idea molto bella per un regalo low-cost, ma d’effetto.

Una foto può rievocare un bellissimo ricordo vissuto insieme, magari di un concerto, di una vacanza o di una bella serata.

Un oggetto qualunque, possibilmente scelto di fretta, è più impersonale e può lasciare il tempo che trova. Una bella foto rimane nel tempo e acquisisce un valore affettivo ancora maggiore col passare degli anni.

Le foto sono tra i pochissimi oggetti in grado di immortalare veramente i momenti felici e purtroppo si è un po’ persa l’abitudine di stamparle. Di conseguenza anche quella di tenerle in casa, ed è un peccato.

Basta comprare una bella cornice

Basterà comprare una bella cornice. Ci sono cornici di vari prezzi e non sarà difficile trovarne una per le proprie tasche. Ovviamente questo regalo può diventare anche molto più costoso, se si sceglierà una cornice importante.

Un altro modo per utilizzare le foto come regalo

Quella di scegliere una bella foto e incorniciarla è una bellissima idea per un regalo low-cost.

Se poi si vuole, si potrà anche pensare ad un altro regalo, anche questo poco costoso, che rappresenta un po’ l’upgrade del primo. Basterà selezionare dodici bellissime foto, magari tutti ricordi vissuti insieme al destinatario del regalo, e fare realizzare un calendario personalizzato.

Ad ogni mese corrisponderà una foto che metterà di buon umore chi lo riceve, ogni volta che cambierà la pagina.

Ecco svelata, dunque, una buona idea per un regalo low-cost che renderà felice chi lo riceve.