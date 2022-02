Ogni anno ci troviamo di fronte a delle occasioni in cui dobbiamo “forzatamente” o per volontà, festeggiare degli avvenimenti. Oltre alle cosiddette feste comandate, abbiamo anche i compleanni e gli anniversari. Fra le varie ricorrenze da festeggiare con i nostri innamorati c’è anche il 14 di febbraio.

Questa data si sta velocemente avvicinando e molti saranno in crisi perché non hanno avuto tempo di organizzare qualcosa o di pensare ad un regalo. Per questo, oggi, suggeriamo un’idea veramente poco dispendiosa, ma estremamente d’effetto. Ecco un regalo a costo zero per un San Valentino che riuscirà a rubare il cuore al nostro amato. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Le solite idee che dopo un po’ diventano noiose e obsolete

Partiamo dalle iniziative solite che si possono pur sempre sfruttare. Non c’è un San Valentino che si rispetti senza scatole di cioccolatini e mazzi di fiori. Fra questi ultimi spiccano le rose che per eccellenza rappresentano la passione e l’amore. Non sempre però sono un segnale positivo. Abbiamo già visto che nel linguaggio dei fiori questo esemplare in particolare può significare gelosia e tradimento.

Poi ci sono anche i viaggi, meglio se corredati da esperienze da poter fare insieme. Molti amano spendere dei giorni in totale relax in una spa, altri invece preferiscono i pacchetti avventura. Se fossimo rimasti però al verde non c’è da preoccuparsi. A volte basta infatti solo un pensiero e l’impegno.

Un regalo a costo zero per un San Valentino perfetto che riempirà di gioia il nostro partner

Per questo oggi proponiamo come dono il “barattolo dei pensieri”. Per realizzarlo basterà munirsi di pazienza, carta, penna e un bel contenitore in vetro. È necessario quindi ritagliare dei bigliettini di grandezza uniforme. Preferibilmente dovrebbero essere 365, in modo da tenere occupato il nostro partner per un anno intero. Se ne possono però anche fare di meno, ma come minimo dovrebbero essere almeno 30 o 31 in modo da coprire un mese.

Su ognuno dei biglietti dobbiamo scrivere qualcosa che amiamo del nostro compagno. Si possono descrivere dei suoi atteggiamenti divertenti, dei ricordi che abbiamo insieme oppure elogiarlo per qualche sua caratteristica. Alla fine, bisognerà inserirli all’interno del barattolo.

In questo modo lui o lei ogni giorno potrà pescare ogni giorno un piccolo pensiero e iniziare la giornata con il piede giusto.

Approfondimento

