Dopo le feste, in molti stanno ripiegando su primi piatti basilari per riprendersi dai lauti pranzi e cene dei giorni precedenti. Per questo sono alla ricerca di ricette leggere e semplici da preparare. I risotti si prestano ad entrambe le esigenze.

Quello che vedremo ha un sapore molto particolare grazie al connubio tra pera e gorgonzola. Quest’abbinamento potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma in realtà è molto valido siccome il gusto dolce del frutto e quello pungente del gorgonzola si bilanciano perfettamente. Sicuramente, ne vale la pena provarlo almeno una volta. Ecco un raffinato e cremoso risotto lombardo con pere e gorgonzola per aprire l’anno nuovo al meglio.

Ingredienti per 4 persone

350 g di riso per risotti;

120 g di gorgonzola dolce;

1/2 di vino bianco secco;

50 g di burro;

q.b. brodo vegetale, pepe, sale, olio extravergine di oliva;

100 g di parmigiano reggiano;

2 pere Decana;

1 scalogno;

gherigli di noci q.b.

Il riso da utilizzare deve essere adatto alla preparazione del risotto. Il più usato è il riso Carnaroli, ma altre note alternative sono il Roma, l’Arborio e il Baldo. Prima di procedere con la preparazione, potrebbe essere utile leggere “Pochi li conoscono ma per un risotto perfetto sono questi i 5 segreti dello chef da copiare subito”.

Sbucciare lo scalogno e affettarlo finemente, per poi metterlo in una casseruola assieme all’olio d’oliva e farlo rosolare per un paio di minuti. Aggiungere il riso e farlo tostare, per poi sfumarlo con il vino bianco appena sarà diventato trasparente. Versare gradualmente il brodo vegetale ancora bollente. Intanto, tagliare a cubetti il gorgonzola, sbucciare le pere, rimuovere il torsolo e affettarle. Cinque minuti prima che il riso finisca di cuocere, aggiungere le pere tagliate a cubetti.

Al termine della cottura, aggiungere il burro, il parmigiano grattugiato e il gorgonzola tagliato in precedenza. Mescolare il risotto, aggiustarlo di sale, mantecarlo e lasciarlo riposare per un paio di minuti a padella coperta. Infine, servirlo con abbondante macinata di pepe fresco e guarnito con dei gherigli di noce.