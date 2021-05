Ci sono delle configurazioni grafiche molto rare, ma che quando si realizzano possono avere un impatto molto forte sui titoli azioni. Ad esempio, un quadruplo massimo potrebbe abbattere le quotazioni di Banco Desio e della Brianza. Sul time frame mensile, infatti, area 3,47 euro già in passato ha fermato l’ascesa delle quotazioni per tre volte e la quarta potrebbe concretizzarsi a breve.

In questo caso le quotazioni potrebbero tornare in area 1,7 euro. In caso contrario, invece, potremmo assistere a un’accelerazione rialzista con le quotazioni dirette verso gli obiettivi in area 5,14 euro (II obiettivo di prezzo) e 6,8 euro (III obiettivo di prezzo).

Che le cose si stiano mettendo male si evince anche dal grafico settimanale dove abbiamo due brutti segnali ribassisti. Da un lato la rottura della forte resistenza in aera 3,26 euro (I obiettivo di prezzo) non è stata confermata. Dall’altra lo Swing Indicator in chiusura di settimana potrebbe dare un segnale ribassista che potrebbe spingere le quotazioni almeno fino in area 2,68 euro. Sotto questo livello poi, la tendenza invertirebbe al ribasso con obiettivi in area 1,7 euro anche in questo caso.

Dal punto di vista dei fondamentali si conferma la debolezza del titolo che vedo uno spiraglio di ottimismo solo nel Price to Book ratio. Secondo questo indicatore, infatti, le quotazioni potrebbero apprezzarsi di circa il 50% per allinearsi alla media del settore di riferimento.

Da notare che in un precedente report avevamo indicato un livello (2,9 euro)da superare per poter sperare in un’accelerazione rialzista. Alla verifica di questa condizione abbiamo assistito a un rialzo del 20%.

Un quadruplo massimo potrebbe abbattere le quotazioni di Banco Desio e della Brianza: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 2,76 euro la seduta del 20 maggio in ribasso dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile