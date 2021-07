La famiglia è da sempre il luogo degli affetti ma anche dei conflitti e delle incomprensioni. L’amore passa da emozioni belle ma anche da stati d’animo che spesso sfuggono alla nostra comprensione. Sposarsi, avere dei figli non è una passeggiata. Per tutta la vita si cerca di raggiungere equilibri che sono di nuovo messi in discussione. Quando una coppia decide di andare a vivere insieme deve trovare un modo per stare insieme che sia armonico. Questo richiede del tempo e per questo un progetto importante richiede un efficace libro sul comodino per giovani coppie innamorate.

L’arrivo del figlio

L’arrivo di un figlio è una cosa bellissima, riempie tutti di gioia ma cambia completamente la prospettiva della coppia. Non potrà più esserci quella libertà da vivere solo in due. Un bambino entra nel bel mezzo di quell’amore e cambia le regole. Considerando anche la parte pratica, la fatica e le notti insonni. Quella libertà che una coppia aveva prima deve essere rimodulata in favore del bambino.

Essere preparati

Molte coppie si sfaldano proprio perché nell’idealità dei progetti non erano previste le complicazioni, i problemi. Quel lungo assestamento di equilibri viene sottovalutato. Anche per la non conoscenza di alcune dinamiche che fare una famiglia comporta.

Il Romanzo della famiglia di Silvia Vegetti Finzi

Per questo il consiglio da dare alle giovani coppie è quello di leggere questo importante libro. Magari sulla spiaggia, perché no? Non è obbligatorio leggere solo cose leggere al mare. Ma anche qualcosa che può aiutarci a fronteggiare momenti che si presenteranno all’interno della famiglia.

Questo è un libro da tenere vicino e da consultare quando proprio quell’equilibrio appena raggiunto, ha bisogno di un nuovo assestamento. Avere una famiglia è importante. Essere genitori può essere un grande dono se non si lascia che i cambiamenti ci deludano troppo. La comprensione ci dà la forza di aspettare per vedere sbocciare la gioia dei nostri progetti.