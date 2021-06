Avere un’ottima igiene orale è fondamentale. Le regole di prevenzione sono chiare e precise. Bisognerebbe lavarsi i denti dopo ogni pasto. Ma non solo. Creare un’abitudine virtuosa è indispensabile. Si deve cominciare presto, durante l’infanzia.

Alcuni prodotti che si usano per la pulizia del cavo orale si possono impiegare in maniera diversa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un prodotto indispensabile per la nostra igiene orale, infatti, si può utilizzare in tanti altri modi inaspettati e intelligenti.

Aguzzare l’ingegno

Un prodotto in commercio ha uno scopo ben preciso. Noi tutti, di conseguenza, ci abituiamo all’uso, per così dire, standard. Si verifica una sorta di “abituazione”. Non si riesce a vedere l’oggetto stesso sotto un’altra luce. In molti casi, però, basta aguzzare l’ingegno. Pensando fuori dagli schemi si possono trovare mille usi impensabili per tante cose.

Un prodotto per la nostra igiene orale si può utilizzare in tanti altri modi

Il dentifricio è il primo alleato della nostra igiene orale. Anche se non è il solo. Di solito lo si usa nella maniera più ortodossa. Se ne mette un po’ sullo spazzolino e si lavano i denti. Fin qui tutto ok. Ci sono, però, altri usi meno conosciuti che vedremo nelle prossime righe.

Innanzitutto, se mettiamo un po’ di pasta dentifricia su dell’ovatta, si può usare per far splendere i nostri gioielli. Si può usare anche in cucina per lo stesso scopo.

Se le scarpe da ginnastica sono leggermente annerite si può usare il dentifricio per sbiancarne la parte di gomma laterale.

Come insegnano le nostre nonne, inoltre, il dentifricio può darci una mano anche con brufoli e scottature. Saprà alleviare il fastidio in maniera formidabile.

Il nostro amico è portentoso pure per le macchie di inchiostro sui vestiti. Basta strofinarlo sulla parte interessata.

Aggiungere del dentifricio quando ci si lava le mani, infine, può aiutarci a sbarazzarci degli odori sgradevoli.