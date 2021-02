Mantenere in ordine il proprio appartamento spesso è una vera e propria impresa. Infatti nonostante tutti gli sforzi, la polvere si accumula, il pavimento si sporca e il piano cottura si macchia dopo ogni pasto. Pochi però sanno che dei piccoli accorgimenti, economici oltre che semplici, possono svoltare la giornata togliendoci delle incombenze da sbrigare.

Oggi sveliamo un trucco che gioverà alla bellezza e alla pulizia di uno degli ambienti più usati di casa, la cucina. Parliamo di un prodotto impensabile che ci aiuterà a far brillare le superfici di acciaio.

L’olio per massaggiare i neonati

C’è un momento in cui il famoso “baby oil” non è più necessario per il pargolo. Ma per le faccende domestiche. Questo articolo, infatti, può tornare utile per far tornare splendente l’acciaio che spesso tende a diventare opaco e spento.

Questo materiale, infatti, tende sempre a creare delle fastidiose righe che difficilmente vanno via anche utilizzando l’alcol e i prodotti anti-calcare. Utilizzare l’olio può aiutare anche a risparmiare sostanzialmente: una confezione da 300 ml online costa appena 4 euro. Per pulire ne basta una quantità esigua.

Come procedere

Lavare l’area interessata con l’aiuto di uno strofinaccio e del nostro prodotto chimico di fiducia. Asciugare, cercando di mantenere sempre dei movimenti circolari. Una volta che sarà pulita, versare circa un paio di gocce di olio per bambini.

Munirsi di un panno in microfibra e cominciare a strofinare energicamente in modo da rimuovere eventuali aloni. Asciugare con uno strappo di carta asciutto.

In questo approfondimento abbiamo presentato un prodotto impensabile che ci aiuterà a far brillare le superfici di acciaio. Se si desidera conoscere altri piccoli rimedi per tenere la cucina sempre in ordine e per evitare gli sprechi alimentari suggeriamo di consultare i numerosi consigli presenti sul nostro sito. Qui si può leggere, in particolare, un’astuta modalità per avere i fornelli sempre sfavillanti.