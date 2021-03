Abbiamo visto nei giorni scorsi tutti i segreti per mantenere puliti i vetri di casa senza utilizzare prodotti chimici. Un articolo di approfondimento al quale rimandiamo a fondo pagina. Invece, ecco un prodotto che sembra fare brillare i vetri di casa ma invece li può rovinare: l’ammorbidente. Sappiamo bene quanto questo prodotto sia tanto utile quanto potenzialmente nocivo per l’ambiente. della serie: Utilizzarlo sì, ma con assoluta moderazione. Vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione perché l’ammorbidente, nonostante l’apparenza, non sia il prodotto ideale per i nostri vetri.

La creazione di una patina unta

L’ammorbidente è un prodotto che sembra fare brillare i vetri di casa ma invece li può rovinare, creando alla lunga una vera e propria patina unta sulla superficie. Questo, proprio a causa delle sostanze chimiche in esso contenute. Se, in un primo momento potrebbe farci l’effetto di uno specchio lucidissimo, in seguito potremmo avere mille difficoltà nei lavaggi successivi. Giusto per capire, se decidessimo di utilizzare l’ammorbidente sui vetri, ecco solo alcune delle sostanze contenute:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

derivati del petrolio;

coloranti artificiali;

formaldeide;

benzil acetato;

fosfati.

Insomma, non propriamente delle sostanze da liberare nell’aria.

Attenzione anche ai lavaggi dei capi come i piumini

Sembrerebbero due cose completamente diverse vetri e piumini, cioè i giubbotti con le piume, ma hanno la caratteristica comune di non soffrire l’ammorbidente. Infatti, così come i vetri, anche i piumini subiscono la creazione della patina e della pellicola unta di cui parlavamo sopra. Consideriamo, inoltre, che il piumino al suo interno ha delle piccole camere d’aria, che l’utilizzo dell’ammorbidente potrebbe rovinare, formando l’appiattimento delle piume. Se, in passato, abbiamo effettuato un lavaggio dei piumini di casa con l’ammorbidente e li abbiamo visti uscire dalla lavatrice appiattiti, potrebbe essere per questo motivo. Allo stesso modo, non sarebbe consigliabile lavare con questo prodotto la biancheria da letto e i capi di abbigliamento in lino. Per lo stesso motivo del piumino: l’ammorbidente andrebbe a invadere i piccoli spazi d’aria contenuti tra i fili del tessuto.

Approfondimento

Vetri sempre puliti con questo detergente fai da te