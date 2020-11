I primi da preparare la domenica sono tantissimi e di varia natura. Spesso si prediligono le paste ai secondi e spesso si utilizza il forno, vero re della cucina della domenica. Un primo molto versatile, il timballo di maccheroni, è sicuramente quello che ci vuole.

La sua nascita risale al XIV secolo e veniva preparato dai cuochi dei re e delle regine. Questi amavano mangiare il primo avvolto in una sottile sfoglia di pasta brisè.

È un primo che non è cambiato moltissimo nel corso dei secoli. La sua preparazione è rappresentata persino nei romanzi. Basti pensare che è presente persino nel romanzo “Il Gattopardo”.

Il timballo di maccheroni è uno di quei piatti che non può lasciare indifferenti.

Prepariamolo assieme.

Un primo versatile, il timballo di maccheroni

Ingredienti per il ripieno:

400 gr di rigatoni;

olio d’oliva qb;

brodo vegetale 100 ml;

sale fino qb;

un tuorlo;

grana padano da grattugiare 50 gr;

500 ml di passata di pomodoro;

una cipolla rossa;

300 gr di salsiccia;

300 gr di mozzarella fiordilatte;

pepe nero qb;

panna fresca due cucchiai;

300 gr piselli surgelati.

Ingredienti pasta brisè

200 gr di burro;

400 gr di farina;

acqua ghiacciata 140 ml.

Ingredienti polpette

300 gr di maiale macinato;

50 gr di mollica di pane;

100 gr di grana padano;

due uova;

prezzemolo;

sale.

Procedimento

Ecco come preparare un primo versatile, il timballo di maccheroni.

Prepariamo la pasta brisè. In un mixer, mischiamo tutti gli ingredienti secchi fino a ottenere una sabbia. Sul piano di lavoro aggiungiamo la sabbia ottenuta all’acqua e formiamo una palla elastica. Mettiamo in frigo per 40 minuti.

Facciamo il sugo con la salsiccia sgranata cotta per qualche minuto coi piselli. Aggiungiamo del brodo e cuociamo per 30 minuti, mischiamo per evitare di far attaccare tutto. In un altro tegame, prepariamo la salsa con la cipolla, l’olio e la passata di pomodoro. Cuociamo per 15 minuti.

Facciamo le polpette con la carne di suino, il grana, la mollica, le uova e il prezzemolo.

Cuociamo le polpette nella salsa di pomodoro e lessiamo la pasta. Scoliamola al dente. Foderiamo uno stampo da dolci con la pasta brisè e mettiamo tutti gli ingredienti insieme. Alterniamo gli ingredienti e mettiamoci anche la mozzarella. Chiudiamo il timballo con un’altra sfoglia di pasta brisè. Sbattiamo panna e tuorlo e spennelliamolo sopra la crosta. Buchiamo la crosta per far uscire il vapore e cuociamo in forno a 180° per 45 minuti.

Un primo versatile, il timballo di maccheroni è quindi pronto. Serviamolo ben caldo con un buon vino a fianco.