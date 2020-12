Quando non si ha troppo tempo a disposizione, ma si vuol mangiare qualcosa di buono e poco elaborato, un’ottima soluzione può essere questa ricetta che nonostante la sua semplicità stupisce per il sapore rustico e di sicuro effetto.

Gli spaghetti ai pomodorini! Un primo veloce e semplicissimo dal gusto assicurato! Non si tratta però della solita ricetta con il pomodorino saltato in padella, di seguito le indicazioni sulla preparazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per un primo veloce e gustoso

500 gr pomodorini;

400 gr spaghetti;

2 agli;

origano q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

un pugnetto di capperi piccoli;

150 gr parmigiano.

Preparazione

Lavare accuratamente i pomodorini sotto l’acqua corrente. Sgrondarli bene, quindi tagliarli a metà e metterli in una ciotola.

Accendere il forno a 180°. Prendere una teglia antiaderente e versarvi un filo d’olio. Sfilettare l’aglio. Tritare leggermente i capperi. Quindi cospargere sulla teglia l’origano, un po’ di sale e pepe. Aggiungere l’aglio e un po’ di capperi, infine un po’ di parmigiano.

A questo punto posizionarvi ordinatamente ciascuna metà pomodorino, l’una di fianco all’altra. Quando saranno state disposte tutte, spolverare nuovamente con origano, sale, pepe, aglio, capperi e parmigiano. Completare con l’aggiunta di un filo d’olio e infornare per circa 15 minuti.

Trascorso questo tempo, cacciare la teglia dal forno e schiacciare leggermente i pomodorini, di modo da farne uscire il succo. Infornare per altri 15 minuti.

Nel frattempo mettere una pentola con l’acqua sul fuoco. Quando avrà raggiunto l’ebollizione, salarla e buttarvi la pasta. Tirarla via ancora al dente e sgrondarla ben bene. Versare gli spaghetti nella teglia con i pomodorini e fare in modo che si amalgamino a dovere al condimento.

Fare un’ultima spolverata di parmigiano e servire in tavola ancora fumante.

Come promesso un primo veloce e semplicissimo dal gusto assicurato che sarà di certo gradito da tutti! Volendo si potrebbe optare per una pasta integrale, scelta non solo più sana ma che garantirà un gusto più rustico e gradevole al piatto. Provare per credere e buon appetito.