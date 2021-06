Siamo alla ricerca di un piatto di pasta veramente diverso? Di quelli che chi lo assaggia, lo ricorderà per sempre? Eccolo. Un primo trionfale degno dei migliori ristoranti che mette in tavola il meglio della nostra Italia e che desterà l’ammirazione dei commensali. Una pasta con pistacchi, gamberi e pomodorini secchi. Non sarà il massimo della leggerezza, ma in quanto a gusto e sapore, ha davvero pochi competitori. Un primo che prevede la pasta corta, che sappia tenere bene la cottura. Vediamolo nella ricetta della nostra Redazione.

Gli ingredienti per 5 persone

450 grammi di rigatoni o penne;

350 grammi di code di gambero pulite;

80 grammi di pomodorini secchi;

120 grammi di pistacchi;

120 grammi di panna;

basilico fresco;

olio e sale;

aglio;

un goccio di Cognac a piacere.

La preparazione della nostra pasta

Ecco i passaggi per preparare questa deliziosa pasta.

Mettiamo a bollire l’acqua della pasta, tenendone un po’ per il pesto di pistacchi che andremo a preparare, frullandoli assieme all’aglio, al sale e al pepe e alla panna. Puntiamo a ottenere proprio una crema di pistacchi, o pesto che dir si voglia.

Spadelliamo le code di gambero e sfumiamo con un goccio di Cognac. Ovviamente possiamo non utilizzarlo nel caso sia prevista la presenza di bambini a tavola. Nel frattempo, tagliamo i pomodorini a strisce.

Nella padella usata per i gamberi, iniziamo a versare della pasta, dopo averla scolata, quindi il nostro pesto e i pomodorini, unendo anche il resto della pasta. A piacere, aggiungiamo ancora un filo di panna.

Impiattiamo e adorniamo con del basilico fresco e qualche pistacchio intero.

Abbiniamo con un bianco secco, ma anche con un rosato delicato.

