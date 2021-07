Con queste giornate così assolate e afose è impossibile non cercare il modo di fuggire dal caldo. Infatti, molti di noi si rifugiano in luoghi freschi, altri si affidano all’aria condizionata e tanti cercano di modificare la propria alimentazione. Il cibo, infatti, può essere un grandissimo alleato per combattere la sensazione di afa e riuscire a godere di un buon pasto. Per questo motivo oggi vogliamo consigliare una ricetta gustosissima e fresca, che sicuramente ci farà innamorare.

Un primo piatto veloce fresco leggero e delizioso per combattere queste calde giornate

La ricetta che stiamo presentando oggi è davvero semplice e, possiamo dirlo, buonissima. Si tratta del cous cous con salmone e rucola. Per realizzarlo per un pranzo di circa 4 persone, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

350 gr di cous cous;

140 gr di salmone affumicato;

40 gr di rucola;

1 Limone;

Pepe q.b.;

Noci tritate;

200 gr Pomodorini;

Sale;

Olio.

E ora vediamo come realizzare questa buonissima ricetta in poche e semplici mosse.

Ecco la preparazione del cous cous con salmone e rucola

Per prima cosa, prendiamo una pentola, riempiamola con mezzo litro d’acqua e mettiamola a bollire. In una ciotola, intanto, inseriamo il cous cous e una quantità identica di acqua bollente, ossia 350 ml. Versiamo poi un po’ di sale e olio e mescoliamo gli ingredienti, ricoprendoli successivamente con una pellicola per qualche minuto, per poi dividere i granelli di cous cous con una forchetta. Intanto laviamo la rucola, togliendo anche i gambi e tagliamo il salmone in piccole fette. Spremiamo anche il nostro limone. Aggiungiamo gli ultimi tre ingredienti al cous cous che sta riposando e mescoliamo il tutto. Tagliamo ora i pomodori a piccoli cubetti. Ricopriamo tutto con le noci tritate e se vogliamo aggiungiamo anche un po’ di spezie a piacimento!

Ed ecco un primo piatto veloce fresco leggero e delizioso per combattere queste calde giornate! Questa ricetta ci farà sicuramente trascorrere un pasto piacevole ed è facilissima da realizzare. Perciò, siamo sicuri che si aggiudicherà un posto di rilievo nella nostra routine estiva!

Approfondimento

Un’insalata di riso fresca e unica che ci lascerà letteralmente a bocca apertaml