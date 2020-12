Nonostante questo 2020 ci imporrà un capodanno diverso dal solito, senza festeggiamenti né amici sarà comunque possibile portare in tavola piatti deliziosi. Aspettare il 2021 sedendosi attorno a una tavola imbandita con i propri famigliari, infatti, potrebbe rivelarsi un’idea vincente.

Per questo Capodanno alternativo si vuole proporre una ricetta che abbina tradizione e modernità: cannelloni ripieni di pesce spada e gamberetti.

Questi cannelloni, infatti, si riveleranno perfetti per il cenone di San Silvestro. Un primo piatto veloce e sfizioso perfetto per stupire tutti durante il cenone di Capodanno.

Ingredienti per sei persone

a) Dieci sfoglie di pasta all’uovo per cannelloni o dodici cannelloni;

b) 300 grammi di gamberetti freschi;

c) 650 grammi di pesce spada;

d) 350 grammi di passata di pomodoro;

e) 300 ml di besciamella;

f) due cipolle;

g) olio evo;

h) burro;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta;

m) basilico, quanto basta;

n) scorza di limone.

Preparazione

Dopo aver tritato le cipolle bisognerà metterle a soffriggere in un tegame antiaderente con olio evo.

Il pesce spada andrà tagliato a cubetti, aggiunto al soffritto di cipolle e, dopo averlo salato a piacimento, andrà lasciato sul fuoco per circa cinque minuti.

Mentre il pesce spada cuoce bisognerà pulire i gamberetti e farli sbollentare per circa tre minuti in acqua bollente.

Successivamente, potranno essere aggiunti, alle cipolle e al pesce spada, nel tegame, mescolando alcuni minuti per fare insaporire il tutto.

Infine, tritare il composto di cipolle, pesce spada, gamberetti, scorza di limone e basilico con un frullatore per creare il ripieno dei cannelloni.

I cannelloni andranno, poi, scottati in acqua salata, in ebollizione per qualche secondo, e poi dovranno essere lasciati a raffreddare.

In seguito bisognerà riempirli con il composto disponendoli in una pirofila imburrata e arrotolarli. In seguito, alla besciamella preconfezionata andrà unita la passata di pomodoro e versata sui cannelloni. Salare e pepare a piacere.

Dopo aver preriscaldato il forno, bisognerà cuocere il tutto a 180 gradi per circa trenta minuti.

I cannelloni andranno serviti caldi e, se si vuole, potranno essere decorati con foglie di basilico.

Ecco come preparare un primo piatto di mare veloce e sfizioso perfetto per stupire tutti durante il cenone di Capodanno.

Al posto del pesce spada, se si preferisce, può essere utilizzato il nasello.

Per scoprire un altro modo per cucinare il pesce spada si consiglia la lettura di questo articolo.