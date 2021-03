Un primo piatto veloce, cremoso e leggero ottimo per salutare la primavera

A volte, alla necessità di preparare qualcosa di diverso si unisce il poco tempo a disposizione. Quando ci si trova in questa situazione la soluzione è questo primo piatto cremoso, leggero e perfetto per la bella stagione che sta arrivando.

Unendo il gusto dolce dei piselli con il salato della feta sarà anche molto saporito. Nel caso in cui ci siano bambini in casa sarà un modo per cucinare i piselli un po’ diverso e ottimo per fare mangiare loro la verdura.

Inoltre, la ricetta per preparare questo primo piatto è davvero semplice, veloce ed economica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come preparare questo primo piatto veloce, cremoso e leggero ottimo per salutare la primavera.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) 400 grammi di pasta corta;

b) 400 grammi di piselli freschi o surgelati;

c) otto foglie di basilico;

d) feta, quanto basta;

e) olio evo, quanto basta;

f) sale, quanto basta;

g) pepe, quanto basta.

Preparazione

Per preparare questa ricetta potranno essere utilizzati sia piselli freschi che piselli surgelati.

Sarà opportuno iniziare mettendo l’acqua per la pasta sul fuoco, aggiungendo un pizzico di sale.

Mentre l’acqua si scalda prendere i piselli e metterli a cuocere in una pentola aggiungendo una tazzina di acqua. Lasciare scaldare i piselli per circa venti minuti coprendo la pentola con un coperchio.

Una volta trascorso il tempo necessario prendere i piselli e frullarli lasciandone qualcuno da parte. Nel frullatore unire i piselli, una tazza di acqua di cottura, un pizzico di pepe e le foglie di basilico.

Mettere a cuocere la pasta: è preferibile utilizzare della pasta corta.

Prendere la crema di piselli e trasferirla in una padella insieme ai piselli messi da parte, alla feta e alla pasta scolata. Il tutto potrà, poi, essere amalgamato utilizzando dell’acqua di cottura.

Una volta scaldato il tutto servire aggiungendo la feta tagliata a pezzettini e dell’olio evo.

Alternativa

Ci sono anche dei modi alternativi per cuocere i piselli e preparare un primo piatto veloce, cremoso e leggero ottimo per salutare la primavera.

I piselli, in alternativa, possono essere fatti soffriggere aggiungendo sale, pepe e mezzo bicchiere di brodo. Oppure sfumati con del vino bianco per circa dieci minuti. I piselli dovranno risultare cotti ma ancora croccanti.

Per un altro primo piatto strepitoso si consiglia di consultare questa ricetta.