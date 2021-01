Rimettersi in forma non è una passeggiata. Soprattutto ora che si passa molto più tempo in casa a causa delle restrizioni per la situazione d’emergenza. E con le palestre chiuse e la noia che assale, prendere peso può diventare facilissimo. Per questo motivo bisogna reinventarsi in cucina, imparando a cucinare piatti magri ma al tempo stesso gustosi. In questo modo sicuramente si riuscirà a perdere qualche chilo, ma al tempo stesso non ci si deprimerà per il cibo! Perciò, vediamo la ricetta di un primo piatto unico e particolare che aiuterà a perdere peso.

Spaghetti limone e parmigiano, un’accoppiata vincente

Gli spaghetti limone e parmigiano sono un piatto davvero delizioso e, cosa più importante, sono leggerissimi. Se si sta a pranzo con un amico o con il proprio partner, basterà avere:

100 gr di spaghetti integrali

5 limoni

Prezzemolo

Sale

Pepe

30 gr di parmigiano grattugiato

E ora vediamo cosa bisogna fare per preparare questo primo piatto.

La ricetta

La prima cosa da fare, ovviamente, sarà quella di mettere l’acqua a bollire in una pentola. Dopo che avrà raggiunto il punto giusto di ebollizione, allora sarà il momento di cuocervi all’interno gli spaghetti, rispettando i minuti indicati sulla busta. Nel frattempo, bisognerà lavare con attenzione i limoni (e, per aiutarsi, si può leggere questo articolo che spiega come igienizzare al meglio frutta e verdura). Poi si dovrà grattugiare la scorza del limone, spremere metà di quest’ultimo, tritare il prezzemolo e mettere ogni ingrediente in un recipiente diverso. In una ciotola andranno messi gli spaghetti quando saranno pronti. E ora andrà aggiunto il succo di limone, 2 cucchiaini di scorza e il prezzemolo, mescolando poi con lentezza il tutto. Adesso sarà sufficiente mettere la pasta nei piatti e cospargerla di pepe nero e di parmigiano. Ed ecco un primo piatto unico e particolare che aiuterà a perdere peso!