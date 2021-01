La Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori la ricetta di un primo piatto tipico del trevigiano, cioè la pasta con radicchio. Per la realizzazione della ricetta si richiede l’utilizzo del pregiato radicchio rosso di Treviso, che può essere cucinato in diversi modi: in padella, alla piastra, gratinato al forno oppure utilizzato per preparare negli involtini e delle insalate. Probabilmente si sarà scettici a causa del sapore amarognolo del radicchio. Invece, noi consigliamo di dargli una possibilità, ma ad una condizione: ricorrere ad un piccolo trucco. E cioè lasciarlo in ammollo un paio di ore in acqua fredda prima di cuocerlo. Il sapore amaro non andrà via del tutto, ma si attenuerà.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta (penne);

4 cespi di radicchio rosso trevigiano;

1 cipolla;

200 ml di panna da cucina;

pepe nero, olio EVO e noce moscata grattugiata q.b.

Procedimento per cucinare questo primo piatto tipico del trevigiano

Tritare la cipolla.

Farla cuocere a fuoco bassissimo assieme ad alcuni cucchiai di olio. In questo modo, la cipolla appassirà. E cioè si intenerirà senza prendere colore o rosolare.

Lavare i cespi di radicchio e tagliarli in listarelle, cioè in bastoncini spessi 1-2 cm aiutandosi con un coltello per il pane o dentato. Siccome dovrà essere stufato, si consiglia di tagliarlo in lunghezza e non in larghezza.

Far stufare il radicchio a tegame coperto e a fiamma dolce per un lasso di tempo di circa 20 minuti.

Un minuto prima di spegnere il fuoco, insaporire con sale e abbondante pepe nero.

Cuocere le penne al dente, scolarle e metterle nel tegame col radicchio stufato.

Amalgamarli con 200 ml di panna da cucina e spadellarli. Qualora sia gradita, insaporire con un pizzico di noce moscata grattugiata.

Si consiglia di consultare quest’articolo nel quale sono esposti alcuni utili consigli per ottenere una buona cottura al dente della pasta. Questo piatto può essere realizzato anche utilizzando gli spaghetti, che andranno lessati e cotti al dente.