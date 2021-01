La domenica è il giorno dove di solito la famiglia riesce a riunirsi ed a trascorrere momenti di condivisione piacevoli. Per tradizione ci si dedica alla preparazione di pranzi un po’ più ricercati. Ebbene quello che vogliamo andare a suggerire oggi è un primo piatto da portare in tavola la domenica che mette tutti d’accordo. Stiamo parlando della pasta al forno alla caprese che fa felice non solo i commensali ma anche il cuoco. Questo perché è semplice da preparare e non costringerà lo chef a trascorrere troppo tempo in cucina. I commensali rimarranno estasiati dal profumo che si sprigionerà in casa e dal meraviglioso sapore.

Vediamo, dunque, quali sono gli ingredienti necessari per preparare un primo piatto succulento da portare in tavola la domenica che mette tutti d’accordo.

400 gr di maccheroni;

500 gr di pomodori San Marzano;

200 gr di mozzarella;

30 gr di parmigiano;

1 spicchio di aglio;

origano, burro, olio evo, sale e pepe quanto basta.

Come alternativa ai maccheroni si possono usare anche dei fusilli o delle penne, comunque suggeriamo di optare per una pasta corta.

Il procedimento

Poniamo sui fornelli una pentola con abbondante acqua salata per la consueta cottura della pasta. Nel mentre, in una casseruola mettere uno spicchio di aglio a rosolare in mezzo bicchiere di olio evo. Quando sarà imbiondito toglierlo dalla pentola.

A parte tuffare 1-2 minuti i pomodori San Marzano in acqua bollente dopo aver inciso una croce con un coltello su ognuno di essi. Questa operazione ci consentirà di spellarli velocemente. Dopo aver eliminato la pelle dunque tagliare i pomodori grossolanamente. Quindi aggiungerli alla casseruola con l’olio. Regolare di sale ed aggiungere a piacimento pepe ed origano. Lasciare cuocere per un quarto d’ora. Nel frattempo buttare la pasta e scolarla al dente. Quindi condirla con la salsa di pomodoro ottenuta. Aggiungere la mozzarella precedentemente tagliata a dadini e il parmigiano grattugiato. Versare il tutto in una teglia e passarla in forno ben caldo per 5-6 minuti.

Ecco, dunque, servito un primo piatto succulento da portare in tavola la domenica che mette tutti d’accordo.