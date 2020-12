Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Indecisi su cosa cucinare come primo piatto per il pranzo di Natale? Ecco allora un primo piatto sfizioso e delicato di pesce assolutamente da non perdere. Non è per niente un piatto difficile da realizzare, anzi è molto facile. Ma soprattutto per farlo basteranno solo 30 minuti. Nel caso in cui per Natale si ha già il menù deciso, questo primo piatto si può tenere per un’altra occasione.

Un primo piatto sfizioso e delicato di pesce

Il primo piatto di oggi è un facilissimo risotto al salmone. Ma vediamo ora come farlo.

a) 600 grammi di riso;

b) 2 litri di brodo;

c) 100 grammi di salmone affumicato;

d) 100 grammi di burro;

e) 1 scalogno;

f) 1 bicchiere di vino bianco

Procedimento

Prendere lo scalogno, pulirlo e poi tritarlo. Mettere poi lo scalogno in una pentola con 50 grammi di burro e poi versare il riso per fare una bella tostatura. Bastano pochi minuti per far tostare il riso. Aggiungere poi del vino e farlo evaporare. Poi ancora aggiungere un po’ di brodo. Il brodo sarebbe perfetto se preparato con un qualche crostaceo, prezzemolo, carote e scalogno. Si consiglia di usare un brodo di pesce per insaporire maggiormente il piatto.

Ora tritare 30 grammi di salmone affumicato e aggiungerlo al riso. Ovviamente è necessario versare altro brodo ogni volta che questo viene assorbito dal riso. Quando il riso sarà pronto, bello al dente, aggiungere 50 grammi di burro e toglierlo dal fuoco. Aggiungere poi i 70 grammi di salmone rimasto fuori, tagliato come più ci aggrada. Ora il risotto al salmone è pronto per essere servito a tavola. Questo è un piatto veramente delizioso e soprattutto molto leggero, poiché la carne di salmone è molto salutare. Infatti è molto amata dagli sportivi ma non solo perché sana, ma anche perché ha un alto contenuto proteico.

