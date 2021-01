Il sushi, il cibo messicano, l’indiano, le ricette cinesi: tutte queste cucine sono deliziose, ma a volte è soddisfacente dedicarsi a quella nostrana. E per questo oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre ai nostri Lettori un primo piatto semplice, economico e leggero direttamente dalla tradizione italiana. Si tratta degli spaghetti tonno, olive e pomodori secchi. Un modo per iniziare il pranzo o la cena con gusto, venendo incontro anche a coloro che non sono abituati a cucinare o non amano passare il tempo davanti ai fornelli.

Quali sono gli ingredienti necessari per questo primo piatto

Supponendo che a pranzo ci siano 4 persone, gli ingredienti per gli spaghetti tonno, olive e pomodori secchi sono i seguenti:

350 gr di spaghetti

50 gr di olive

2 scalogni abbastanza grandi

50 gr di tonno

50 gr di pomodori secchi

Olio extravergine di oliva

Sale

E, se si vuole aggiungere una nota di gusto, si potranno usare anche 6 filetti di alici marinate. Preparare questo piatto sarà semplicissimo. Basterà seguire tutti i consigli contenuti in questo articolo.

La ricetta degli spaghetti con tonno, olive e pomodori secchi

La prima cosa da fare sarà quella di prendersi cura degli scalogni, pulendoli dalla parte di scarto e tagliandoli a pezzettini piccoli dopo averli lavati. Intanto, bisognerà mettere l’acqua a bollire, salandola il giusto. Accanto alla pentola, bisognerà mettere sul fuoco una padella con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, dove far cuocere lo scalogno. Quando quest’ultimo sarà abbastanza dorato, sarà il momento di aggiungere i filetti di alice per coloro che hanno deciso di includerli nella ricetta.

Quando i filetti saranno sciolti, si potrà versare nella padella anche il tonno e, dopo qualche secondo, sarà il momento di aggiungere anche le olive precedentemente tagliate a metà. Dopo aver lasciato insaporire gli ingredienti per alcuni minuti, bisognerà concludere il tutto versando in padella anche i pomodori secchi tagliati a quadratini. Basterà girare per un paio di minuti il condimento e, successivamente, far cuocere la pasta. Quando quest’ultima sarà pronta, sarà sufficiente versare anch’essa nella padella assieme agli alti ingredienti, ed ecco che un primo piatto semplice, economico e leggero direttamente dalla tradizione italiana sarà pronto sulla tavola!

