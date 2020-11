Pensare ad un primo piatto primo piatto semplice da realizzare e che piaccia a tutti non è semplice. Quindi, quando si vuole provare a cucinare qualche cosa di diverso, spesso non si ha neanche idea della ricetta da usare. La redazione di ProiezionidiBorsa propone un piatto semplice e veloce da realizzare, che farà venire l’acquolina in bocca a tutti quanti i membri della famiglia. E perché no, anche agli ospiti. I tagliolini con polpa di granchio e pomodorini corrispondono perfettamente a questa descrizione. Sono semplici da realizzare, impiegano 10 minuti di preparazione e 15 di cottura. Ecco, quindi, un primo piatto semplice da realizzare in soli 25 minuti e che farà venire l’acquolina in bocca a tutti.

Un primo piatto semplice da realizzare in soli 25 minuti e che farà venire l’acquolina in bocca a tutti

Ingredienti per 4 persone

300 g di tagliolini;

300 g di pomodorini;

200 g di polpa di granchio;

1 spicchio di aglio;

olio EVO;

prezzemolo tritato;

sale;

pepe.

Procedimento

Dopo avere lavato i pomodorini, tagliarli dividendo ciascuno in due parti uguali.

Prendere una padella dai bordi alti e versarvi un filo d’olio d’oliva e lo spicchio d’aglio, che deve essere fatto soffriggere.

Aggiungere i pomodorini e lasciare cuocere a fuoco basso per circa un minuto, lasciando il coperchio sulla padella.

Tagliare la polpa di granchio a pezzettini, per poi unirla ai pomodori.

Condire con sale e pepe quanto basta.

Lasciare cuocere per qualche minuto a fuoco lento.

Aggiungere alla padella del prezzemolo tritato per insaporire, senza esagerare con la dose.

In un’altra padella, versare l’acqua e i tagliolini dopo aver fatto bollire la prima.

Lasciare cuocere la pasta per 2 minuti circa.

Spegnere il fornello e conservare l’acqua di cottura dei tagliolini dopo averli scolati.

Incorporare i tagliolini al condimento e mescolare.

Se la pasta è troppo asciutta, a questo punto è possibile aggiungere una lieve quantità di acqua di cottura.

Impiattare e servire la portata. Buon appetito!

L’unica effettiva difficoltà legata alla ricetta è costituita dalla cottura dei tagliolini che, infatti, cuociono molto in fretta. Pertanto, bisognerà prestarvi attenzione, onde evitare che diventino eccessivamente molli. Qualora la si abbia, è possibile decorare il piatto con la corazza del granchio, in maniera tale da ottenere un effetto ancora più scenografico. Specialmente nel caso in cui si abbiano ospiti. In ogni caso, è possibile utilizzare il resto dei rimasugli del crostaceo per preparare una zuppa di pesce. Come si sarà capito, non si butta nulla, tutto quanto è riutilizzabile con un po’ di pazienza.

Possibili varianti della ricetta

Alcune variazioni della ricetta propongono l’aggiunta di olive o panna, in modo da rendere la portata ancora più sfiziosa.

Per approfondire Un primo piatto semplice da realizzare in soli 25 minuti e che farà venire l’acquolina in bocca a tutti

La ricetta per preparare una perfetta omelette in pochi minuti