In questi giorni di freddo c’è proprio bisogno di qualcosa di caldo, soprattutto la sera. Allora perché non preparare una deliziosa zuppa di origine contadina, direttamente in arrivo dalla Lombardia? Ecco qui la ricetta per un primo piatto povero, ma estremamente gustoso e nutriente.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa quattro persone:

a) quattro uova di medie dimensioni;

b) 1 litro di brodo di carne oppure due dadi;

c) 40 grammi di burro;

d) quattro fette di pancarré bianco o integrale;

e) pepe nero quanto basta (facoltativo);

f) 40 grammi di grana padano DOP grattugiato o da grattugiare.

Il procedimento

Ecco come preparare un primo piatto povero, ma estremamente gustoso e nutriente.

Mettere sui fornelli una pentola piena di acqua per preparare il brodo. Sul nostro sito sono presenti numerosi articoli dedicati alla preparazione del brodo, ma in questa sede utilizzeremo dei dadi da cucina per accelerare il processo.

Mentre l’acqua bolle, mettiamo su un tegame il burro a sciogliere a fiamma dolce. Prendiamo il pancarré e tagliamo via i bordi, conservando solo la parte centrale bianca.

Mettiamolo a dorare nel burro da entrambi i lati. Una volta che saranno impregnate e ben croccanti, tagliamole diagonalmente e inseriamole all’interno dei piatti fondi in cui servirla.

Prendiamo le uova e sgusciamole direttamente su ogni fetta di pane. Facciamo ben attenzione a non disperdere il tuorlo e a mantenerlo intatto.

Cospargiamo ogni uovo crudo di parmigiano reggiano grattugiato e, se vogliamo, aggiungiamo una bella spolverata di pepe nero. Versiamo alla fine in ogni piatto il brodo fumante: il suo calore cuocerà gli ingredienti all’interno.

Ecco spiegato, dunque, un primo piatto povero, ma estremamente gustoso e nutriente. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati a ricette a basso costo. Ad esempio, navigando nel sito, si può trovare il procedimento per ottenere una pietanza gustosa e salutare, la zuppa francese di cipolle.