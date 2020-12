Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cacao e gorgonzola. Sembra impossibile associarli in un unico primo piatto dato che spesso il cacao lo usiamo nei dolci, il gorgonzola no. Formaggio erborinato che viene dalla Lombardia al Piemonte, ha conquistato il gusto di tutti gli italiani. Basta pensare all’importante uso che ne fa lo chef Cannavacciuolo, campano, per le sue ricette.

Il discorso sul cacao è diverso in quanto è un prodotto che arriva dalle Americhe e che piace proprio a tutti. Sì, ma nei dolci o sotto forma di cioccolata calda. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre voluto lanciare il cuore oltre l’ostacolo in cucina, come per questa ricetta con zucca e basilico (consultabile qui). Oggi, invece, andremo a parlare di un primo piatto natalizio semplicissimo e delizioso con cacao e gorgonzola.

Gli ingredienti

Di seguito, ecco gli ingredienti necessari:

a) 500 grammi di farina;

b) acqua;

c) 450 grammi di patate;

d) due tuorli d’uova;

e) 50 grammi di cacao;

f) gorgonzola, a piacere;

g) burro;

h) 10 cl di panna;

i) timo.

La preparazione

Scorrendo la lista degli ingredienti si può capire che si tratta di gnocchi al cacao con salsa al gorgonzola.

Andiamo, quindi, a creare i nostri gnocchi: per primo punto facciamo bollire le nostre patate per almeno quaranta minuti. Le raffreddiamo in acqua fredda e le peliamo.

Creiamo una sorta di cratere con la farina e, nel mezzo, ci aggiungiamo le patate che abbiamo spelato e schiacciato. In seguito, aggiungiamo il nostro cacao e impastiamo per cinque minuti.

La pasta deve venire di colore uniforme, se servono più minuti di impasto armiamoci di pazienza e continuiamo.

A seguire, creiamo i famosi serpentelli di pasta e con un coltello da cucina tagliamo i nostri gnocchi. Nel frattempo, in una padella facciamo sciogliere del burro con qualche rametto di timo.

In seguito, aggiungiamoci la panna e quando arriva a ebollizione, aggiungiamoci il gorgonzola tagliato in piccoli pezzi. Abbassiamo il fuoco e cerchiamo di creare una salsa uniforme.

A questo punto poniamo gli gnocchi in acqua bollente e sale e, non appena tornani a galla, li scoliamo e li passiamo ancora due minuti nella padella con la salsa. Il piatto poi è pronto, e sarà un vero figurone.

Ecco, dunque, come preparare un primo piatto natalizio semplicissimo e delizioso con cacao e gorgonzola. Buon appetito!