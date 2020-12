Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una ricetta che soprattutto nel periodo natalizio arriva al momento giusto. Una primo piatto che mette insieme il mare del Nord e la campagna, per realizzare una buonissima combinazione di sapori. Un primo piatto natalizio di cui proprio non si può fare a meno.

Pasta, patate e baccalà

E’ un piatto che si può preparare dappertutto, visto che sia le patate che il baccalà sono presenti in tutti i mercati. Il baccalà si può acquistare sia sotto sale che fresco. Se è salato va in ammollo, cambiando l’acqua più volte e per un periodo da 4 a 7 giorni (anche più se la pezzatura è grossa).

Ingredienti

400 gr di patate;

200 gr di filetto di baccalà;

200 gr di pasta mista;

1 dado biologico per brodo vegetale;

burro;

1 carota;

2 datterini

1 gambo di sedano;

1 scalogno;

prezzemolo;

peperoncino;

sale q.b.

Preparazione

Si sbucciano le patate e si tagliano a dadini.

In una pentola si prepara del brodo vegetale. In una padella invece si cuoce il baccalà con una buona quantità di olio per 10 minuti.

Si lavano carota, sedano, scalogno e prezzemolo e si triturano. Si taglia anche qualche pomodorino tipo datterino. In un tegame si mette un poco di burro che si fa sciogliere e si aggiungono il trito di verdure, facendo rosolare.

Un primo piatto natalizio di cui proprio non si può fare a meno

A questo punto si aggiungono le patate a dadini e il baccalà a pezzetti. Si aggiunge del brodo fino a coprire. Si porta tutto in ebollizione e si lascia cuocere.

Nel frattempo si è preparata la pasta che scolata al dente si aggiunge nel tegame dove cuociono baccalà e patate, verso fine cottura per insaporirsi, e si mette anche un pezzetto di peperoncino. Quando il brodo si è asciugato completamente, è il momento di impiattare.

