Un primo piatto napoletano veloce ed economico e come risparmiare di più per farlo: la ricetta degli spaghetti dei cornuti

Gli spaghetti dei cornuti sono un primo piatto della tradizione napoletana economico e gustoso. Ecco come si preparano e quanti soldi spendi per ciascun ingrediente.

Il Caro bollette e l’aumento generale del costo della vita spingono sempre più persone a prestare maggiore attenzione alle spese. Persino le casalinghe, quando cucinano, devono cercare di risparmiare il più possibile.

Sei alla ricerca di un primo piatto veloce ed economico? Te ne consigliamo uno che somiglia a cacio e pepe ma che è ancora più semplice da fare. Si tratta di un primo piatto napoletano veloce ed economico, cioè gli spaghetti dei cornuti. Ti illustreremo alcuni degli ingredienti meno costosi sul mercato per risparmiare ancora di più.

L’origine del nome

Un nome così peculiare non può che avere una storia alle spalle. Deriva infatti da una leggenda riguardante l’origine del piatto.

Sembra che anticamente le donne napoletane la preparassero ai propri mariti in procinto di rientrare da lavoro. Non potevano dedicarsi alla preparazione di piatti più elaborati poiché avevano perso tempo ad amoreggiare con l’amante. Ecco perché si chiamano spaghetti dei cornuti.

Un primo piatto napoletano veloce ed economico: gli ingredienti meno costosi per risparmiare soldi

Una porzione per 4 persone richiede 360 grammi di pasta (90 g a testa), 160 grammi di burro e 50 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato. Serviranno anche sale e pepe.

Partiamo dalla scelta della pasta. Sul sito ufficiale di Carrefour, 1 kg di spaghetti Barilla sono in promozione ad 1,49 euro. L’offerta durerà fino al giorno 24/9 di quest’anno. Quindi, non solo potresti cucinare questo piatto, ma ti avanzerebbe anche molta pasta. Potresti altrimenti optare per gli spaghetti la Molisana, di cui 500 grammi costano circa 1,39 euro. Se gli spaghetti non ti convincono, prova con i rigatoni. Un pacco da 500 grammi di rigatoni De Cecco, ad esempio, costa circa 1.79.

Potresti sostituire il burro con la margarina, più economica. Ad esempio, la Margarina a ridotto tenore di grassi di Carrefour costa 1,15 euro ogni 250 grammi. Infine, resta il parmigiano grattugiato, una cui confezione da 100 grammi costa tra gli 1.50 e i 2.00 euro.

Considerando le quantità di ingredienti di cui abbiamo bisogno, si può concludere che gli spaghetti dei cornuti costino davvero poco e certamente meno di 4 euro.

La preparazione

Scaldare l’acqua in un tegame, farla bollire e cuocere la pasta al suo interno dopo averla salata. In una padella antiaderente, lavorare il burro con un mestolo di legno. Macinare il pepe e aggiungerlo assieme al parmigiano. Unire anche un bicchierino di acqua di cottura della pasta.

Infine, scolare gli spaghetti al dente e unirli al condimento. Mescolare il tutto. Guarnire con pepe e servire gli spaghetti dei cornuti quando sono ancora caldi.

