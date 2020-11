Se l’estate è la stagione di insalate fresche, bruschette e paste fredde, l’autunno e l’inverno vedono protagonisti i piatti caldi. Che siano classici o che abbiano ingredienti inusuali, i risotti la fanno da padrone in questo periodo. Veloci e facilissimi da preparare, non deludono mai. L’importante è cambiare spesso ingredienti per stupire sempre i propri commensali.

Oggi, vedremo come preparare un primo piatto leggero per lasciare tutti a bocca aperta: il risotto al miele e rosmarino. Con poche calorie, questo risotto cremosissimo è adatto anche ai cenoni festivi. Il suo gusto avvolgente stupirà chiunque! Vediamo insieme come prepararlo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti per un primo piatto leggero per lasciare tutti a bocca aperta

Per 4 persone ci serviranno:

350 grammi di riso bianco;

80 grammi di formaggio caprino;

1 scalogno;

40 grammi di burro;

1 bicchiere di vino bianco;

1 litro di brodo vegetale;

2 rametti di rosmarino;

1 cucchiaio di miele (preferibilmente al rosmarino);

olio extravergine d’oliva;

pepe q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per preparare un primo piatto leggero per lasciare tutti a bocca aperta, iniziare tagliando finemente lo scalogno. Prendere una pentola con un filo d’olio e metterla sul fuoco. Versarci lo scalogno tagliato e far soffriggere per qualche minuto. Quindi versare il riso bianco e far tostare girando con un cucchiaio di legno. Sfumare con il bicchiere di vino bianco.

Aggiungere il brodo vegetale poco alla volta e mescolare di tanto in tanto per non far attaccare il risotto. Intanto staccare le foglie di rosmarino dai rametti e sciacquarle. A pochi minuti dalla fine della cottura versare nel riso le foglie di rosmarino e mescolare bene con un cucchiaio di legno. Versare il formaggio caprino e il burro e mescolare energicamente.

Togliere quindi il risotto dal fuoco e aggiungere il cucchiaio di miele, sale e pepe. Mescolare ancora una volta, quindi lasciar riposare per un minuto. Servire nei piatti guarnendo con del miele fresco e delle foglioline di rosmarino. Ed ecco pronto il risotto al miele e rosmarino, una delizia anche per i palati più fini!