Per realizzare un primo piatto facile e gustoso per lasciare tutti a bocca aperta non sempre è necessario cucinare per ore.

A volte la semplicità sta nelle piccole cose.

Se si vuole realizzare il primo piatto dell’ultimo minuto e ottenere un effetto incredibile non resta che preparare gli spaghetti ai gamberi e limone.

Piccola spesa per 2 persone

200 g di spaghetti (preferibilmente grossi o quadrati);

400g di gambero bianco sgusciato;

1/4 di bicchiere di vino bianco;

1 spicchio d’aglio;

Mezzo limone;

Olio d’oliva;

Prezzemolo;

Sale;

Pepe nero q.b.

Preparare gli spaghetti non è mai stato così semplice

In una padella antiaderente soffriggere uno spicchio d’aglio con un po’ di olio.

Aggiungere i gamberi bianchi sgusciati e sfumare con il vino bianco.La cottura dei gamberi non deve superare 3/5 minuti.

Spegnere il fuoco e attendere la cottura degli spaghetti.

In una pentola mettere a bollire l’acqua e, una volta raggiunto l’ebollizione, cuocere 200 grammi di spaghetti e salare.

Per ottenere un risultato perfetto occorre che la pasta sia al dente: ciò perché continuerà, seppur per poco, la sua cottura insieme al condimento dei gamberi.

2 minuti in padella

Prima di scolare la pasta, prelevare un po’ di acqua di cottura degli spaghetti con una tazzina di caffè.

Spadellare per pochi minuti. Per rendere la pietanza un po’ più cremosa aggiungere dell’acqua di cottura.

In questo modo si otterrà un’ottima mantecatura. Per concludere il procedimento grattugiare della scorza di limone, aggiungerla in padella e spremere qualche goccia di limone.

Impiattare e spolverare con del pepe nero a piacere e prezzemolo a crudo.

Gli spaghetti ai gamberi e limone sono sicuramente un primo piatto facile e gustoso per lasciare tutti a bocca aperta.

Se si desidera dare un tocco di colore e, al contempo, un pizzico di dolcezza al piatto si può usare al posto del prezzemolo, la granella di pistacchio.