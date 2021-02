La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa illustra, in questo articolo, come preparare un primo piatto economico per tutta la famiglia e con soli 2 ingredienti. Questi sono il formaggio caprino e il limone. La loro fusione di gusto sposa perfettamente uno specifico formato di pasta: gli spaghetti.

Oltre al gusto, il miglior vantaggio è l’economicità di questo piatto. Solo due ingredienti, dal costo sufficientemente irrisorio, bastano a ottenere un primo piatto che soddisfi il palato di grandi e piccini.

Il formaggio caprino

Il principe di questa ricetta è il formaggio morbido caprino. Questa tipologia di latticino è sufficientemente magra, perché presenta meno di 30 grammi di grasso per ogni etto di prodotto. È un alimento talmente ricco di sostanze nutritive importanti da essere assimilato al latte materno. Esso è inoltre noto per il suo importante potere saziante.

Se consumato con moderazione, è adatto anche a chi soffre di colesterolo, sempre dopo opportuna conferma del medico curante in tal senso. Stesso discorso per chi soffre di diabete, poiché tale formaggio non apporta particolari aumenti di zucchero nell’organismo. È tendenzialmente magro e ricco di calcio e fosforo. Ma come cucinarlo alla perfezione?

Spaghetti caprino e limone

Gli spaghetti caprino e limone rappresentano un primo piatto economico per tutta la famiglia e con soli 2 ingredienti. Prepararli è semplicissimo, oltre che davvero economico. Iniziare cuocendo la pasta in acqua bollente salata e, nel mentre, è possibile procedere con il condimento. Prendere qualche cucchiaio di caprino e scioglierlo in una padella a fuoco lento.

La temperatura è importantissima perché se scaldato troppo questo latticino tende a “stracciarsi”. Per semplificare lo scioglimento a bassa temperatura, aggiungere un mestolo circa d’acqua di cottura già salata. La cottura della pasta avrà rilasciato in acqua dell’amido, che addenserà la salsa.

Operazioni finali

La consistenza perfetta della salsa la fa somigliare alla panna. Scolare la pasta e mantecarla per qualche minuto nella salsa di caprino, a fuoco minimo. Solo a fine cottura, una spolverata di scorza di limone e pepe nero a piacere. Questo primo piatto è pronto in meno di 10 minuti e il suo sapore avvolgente conquisterà tutta la famiglia.