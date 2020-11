Se rimangono pochi ingredienti in frigorifero, è il caso di andare a fare la spesa. Ma prima non bisogna perdere l’occasione di stupire i nostri familiari con qualche ricetta gustosa e creata con pochi ingredienti.

Per questo noi di ProiezionidiBorsa oggi spieghiamo come preparare un primo piatto di pesce facilissimo da servire in tavola tutto l’anno.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa tre persone:

a) 320 grammi di qualsiasi formato di pasta, preferibilmente pennette;

b) 300 grammi di salmone affumicato;

c) 250 grammi panna da cucina;

d) 50 grammi passata di pomodoro;

e) olio extra vergine di oliva, quanto basta;

f) uno scalogno di piccole dimensioni;

g) 20 grammi di erba cipollina tritata;

h) sale, quanto basta;

i) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Ecco come preparare un primo piatto di pesce facilissimo da servire in tavola tutto l’anno.

Innanzitutto riporre sui fornelli una pentola colma di acqua. Appena giungerà a bollore aggiungiamo un pizzico di sale grosso e inseriamo la grammatura indicata del nostro formato di pasta preferito.

Tagliamo finemente lo scalogno e mettiamolo a soffriggere. Facciamo lo stesso con il salmone affumicato e uniamolo alla padella.

Dopo aver saltato bene questi due ingredienti versiamo la panna e 50 grammi di passata di pomodoro. Saliamo e pepiamo secondo gusto.

Scoliamo la pasta e teniamo da parte un bicchiere di acqua di cottura. Uniamo le pennette alla salsa e amalgamiamo bene il tutto. In caso la salsa risultasse troppo secca aggiungiamo una parte di acqua di cottura. Attenzione però a non esagerare!

Serviamo in tavola la pietanza fumante e guarniamola con qualche ciuffetto di erba cipollina.

Ecco spiegato come preparare un primo piatto di pesce facilissimo da servire in tavola tutto l’anno. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati a ricette a base di pesce: basta cliccare qui per ottenere un ottimo piatto, gli spaghetti con le alici.