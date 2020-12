Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ospiti a casa, ma a corto di idee? Non c’è da preoccuparsi, ci sono tanti modi per fare bella figura con pochi ingredienti, poca fatica e tanta fantasia. Se si desidera portare in tavola un primo piatto di pesce avvolgente e profumato che stupirà tutti gli ospiti, ecco la soluzione. Oggi spieghiamo, in dettaglio, come prepararlo per rendere i nostri commensali felici con pochi sforzi.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per questo piatto sono i seguenti:

a) 500 grammi di linguine;

b) 400 grammi di gamberi già sgusciati;

c) due limoni;

d) olio extravergine di oliva quanto basta;

e) pepe, quanto basta;

f) sale, quanto basta;

g) uno spicchio di aglio.

Come preparare un primo piatto di pesce avvolgente e profumato

Prendere una grande padella antiaderente, mettere la quantità desiderata di olio. Togliere gli scarti da una testina di aglio e metterla a rosolare a fiamma bassa. Quando avrà preso un colore dorato, inserire anche i gamberi già sgusciati e puliti.

Tenerli in padella per circa cinque minuti, facendo attenzione a tenere il fuoco molto basso e girare i crostacei su entrambi i lati.

Intanto mettere a bollire una bella pentola di acqua salata. Grattugiare la buccia dei limoni e spremerli in un contenitore a parte. Togliere la pasta un paio di minuti prima della cottura indicata sulla confezione e farla saltare in padella a fiamma vivace.

Sfumare il tutto con il succo di limone e lasciare cuocere per i due minuti mancanti. Salare e pepare se necessario.

Oggi abbiamo svelato la ricetta per preparare un primo piatto di pesce avvolgente e profumato che stupirà tutti gli ospiti. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati al mondo della cucina. Ad esempio sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come portare in pochi minuti un piatto facile, veloce ma estremamente gustoso, le penne alla zarina.