Cosa mangiare da cucinare in modo veloce e dal buon gusto? A volte il tempo scarseggia e come dice la pubblicità noi “non ci vediamo più dalla fame”. Come fare in queste situazioni? Abbiamo una soluzione molto pratica a portata di mano. Oggi spieghiamo come preparare un primo piatto di origine ligure che renderà tutti felici in soli 10 minuti.

Gli ingredienti necessari per 4 persone

Pasta corta, preferibilmente penne;

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

250 grammi di pomodorini freschi;

1 scalogno

Olio extravergine di oliva quanto basta;

Pesto confezionato.

Il procedimento

Come fare per preparare primo piatto di origine ligure che renderà tutti felici in soli 10 minuti? Intanto per iniziare dobbiamo avere in casa un vasetto di pesto alla ligure di buona qualità. Può essere sia con l’aglio che senza aglio. Se vogliamo invece cimentarci nella creazione di questa salsa gli ingredienti da avere in dispensa sono: aglio, sale, parmigiano, pecorino, basilico fresco, olio e pinoli. Se si vuole capire come procedere e quali sono i segreti per ottenere un ottimo condimento, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa lo spiegano qui. Mettiamo a bollire una pentola di acqua salata. Nel frattempo prepariamo un sugo veloce. Tagliamo i pomodorini su un tagliere in quattro parti. Facciamo lo stesso tritando finemente lo scalogno. Mettiamo in una padella un filo d’olio e poi aggiungiamo lo scalogno facendolo rosolare ben bene. Aggiungiamo i pomodori e saltiamo a fiamma viva. Una volta cotte le penne, inseriamole in questo sughetto. Aggiustiamo di sale e pepe se necessario. Appena avremo amalgamato il tutto, versiamo il nostro pesto e mescoliamo bene. Ecco pronta la pasta alla Portofino.

Ecco spiegata la gustosa ricetta di un primo piatto di origine ligure. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati alla cucina regionale della Liguria. Ad esempio sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come creare un primo piatto dai sapori semplici, la farinata.