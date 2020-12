Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo un anno a dir poco burrascoso e inaspettato, ci avviciniamo al periodo che, per molti, rimane il più atteso dell’anno. Anche le festività natalizie come sappiamo saranno interessate dalle restrizioni emanate dal governo per combattere la pandemia. Proprio per questo, dato che non possiamo organizzare tante attività proprie di questa festività, l’unica cosa che ci rimane è mangiare bene e dunque cucinare ottimi piatti. Tra poco in questo articolo andremo a svelare un primo piatto di natale irresistibile che stuzzicherà il palato di tutta la famiglia.

Le ricette della tradizione

Dunque le celebrazioni di questo Natale saranno tra pochi intimi. Ciò però non vuol dire che non possiamo cucinare un pasto indimenticabile. Proprio per sopperire alla mancanza di molti invitati che rendono la festa speciale, l’obiettivo è quello di rendere il giorno speciale anche grazie al menù. Da ottimi antipasti a gustosi dolci, le ricette della tradizione sono tantissime.

Ognuna di queste riesce a regalare, tramite gli odori e i sapori, la vera atmosfera natalizia. Oggi vogliamo presentare una prima portata in grado di riportare alla memoria le feste dell’infanzia. Infatti questo primo piatto veniva cucinato da tantissime nonne. Oggi vogliamo svelarvi come si prepara.

La lasagna zucca e salsiccia

Gli ingredienti necessari per cucinare questo gustosissimo piatto sono ovviamente le lasagne, poi zucca, salsiccia, besciamella, parmigiano, olio, aglio, sale e pepe. Innanzitutto bisognerà cuocere la zucca, dopo averla spolpata, in padella con un filo d’olio. Dopodiché nella stessa padella potremo cuocere anche la salsiccia. Una volta cotte le lasagne in acqua salata, inizieremo ad aggiungere il ripieno. Prima la besciamella, poi la zucca e la salsiccia, per poi procedere con il parmigiano e i condimenti.

Ripetiamo l’operazione fino a che non esauriamo gli ingredienti, in base ovviamente alle porzioni che vogliamo presentare. Dopo circa trenta minuti in forno a duecentocinquanta gradi il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. Con pochi semplici passi dunque potremo realizzare un primo piatto di Natale irresistibile che stuzzicherà il palato di tutta la famiglia.