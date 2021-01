Quello che vogliamo proporre oggi è un primo piatto di mare molto gustoso che vede protagonisti la polenta e le seppie. In questa versione, consigliamo d’usare la polenta bianca perché possiede un sapore più delicato e che quindi accompagna meglio il pesce. Può sembrare un abbinamento insolito, ma in realtà il risultato sarà un primo piatto di mare da leccarsi i baffi. Vediamo insieme come realizzarlo.

Ingredienti per la polenta

200 gr. di polenta bianca;

100 gr. di seppie;

nero di seppia q.b.;

un cucchiaio di olio evo;

sale q.b.

Ingredienti per la salsa verde

100 gr. di prezzemolo; succo di un limone; 40 gr. di olio evo; sale q.b.

Preparare la polenta di mare

Mettere sui fornelli una pentola d’acqua salata e portarla a bollore. Lavare le seppie con acqua corrente. Aprirle con l’aiuto di un coltellino in senso longitudinale e rimuoverne l’osso. Aprire la seppia, rovesciarla come un guanto esponendo le interiora. Una volta individuato il piccolo sacco che contiene il nero, inciderlo, raccoglierne il nero e metterlo da parte con un cucchiaio d’olio. Affettare la seppia a rondelle e metterla da parte. Quando l’acqua nella pentola bolle, aggiungere la farina di polenta bianca e mescolare fino a cottura ultimata. Lasciarla raffreddare un pochino e nel mentre, far cuocere le seppie al vapore. Una volta intiepidite, tagliarle a rondelle.

Preparare la salsa verde e comporre il piatto

Per preparare la salsa verde, lavare il prezzemolo, tamponarlo con della carta assorbente e metterlo in un mixer (lasciarne due foglioline per guarnire). Aggiungere il succo di un limone, olio extravergine d’oliva e il sale. Frullare bene il tutto e la salsa è pronta. Iniziare a comporre il piatto disponendo al centro un mestolo di polenta. Mettere sulle seppie tagliate a rondelle nella ciotola un paio di cucchiai di salsa verde e mescolare. Prelevare qualche rondella di seppia e adagiarla sulla polenta. Versare due cucchiai di nero di seppia sopra le seppie e guarnire con due foglioline di prezzemolo fresco. Accompagnare il piatto con un Vermentino di Sardegna che ne esalterà la sapidità ed ecco servito un primo piatto di mare da leccarsi i baffi.

