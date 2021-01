Voglia di affascinare tutti i presenti con una pietanza particolare? Ecco qualcosa che può aiutare: oggi sveliamo il procedimento per creare un primo piatto dal sapore etnico e avvolgente per stupire tutti i nostri cari. Scopriamo come trasportare i nostri ospiti fino all’India senza bisogno di comprare un biglietto aereo.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 500 grammi di riso basmati;

b) curry quanto basta;

c) curcuma quanto basta;

d) un porro;

e) 200 grammi di zucchine;

f) 200 grammi di gamberetti, preferibilmente surgelati;

g) sale, quanto basta;

h) latte di qualsiasi varietà, preferibilmente quello di cocco;

i) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Prendere gli ortaggi presenti in questa ricetta e sciacquarli sotto acqua corrente abbondante. Prendere un tagliere e togliere le parti di scarto.

Quindi prendere una padella e riempirla di acqua. Al bollore aggiungere il riso basmati. Tagliare con un buon coltello il porro a rondelle e le zucchine invece a quadratini.

Prendere, poi, una padella abbastanza capiente e ungerla abbondantemente di olio. Aggiungere le verdure e allungare il tutto con un mestolo d’acqua.

Cucinare con coperchio chiuso per tre o quattro minuti. Nel frattempo scolare il riso basmati e lasciarlo da parte. Poco prima che questo tempo sia terminato, aggiungere i gamberi surgelati. È preferibile prediligere quelli già puliti e sgusciati. Aggiustare di sale e pepe secondo il proprio gusto.

A questo punto aggiungere il curry e la curcuma per dare gusto al composto. Allungare a occhio con la quantità necessaria di latte di cocco per dare al composto la giusta cremosità.

Oggi abbiamo spiegato come un primo piatto dal sapore etnico e avvolgente per stupire tutti i nostri cari. Se desidera avere altre idee per delle preparazioni etniche, ecco qui una ricetta perfetta: uno sfizioso primo piatto di origine cinese da servire per cena.