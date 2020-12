Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco una fusione tra legumi e pesce davvero interessante. Si tratta delle fettuccine alla crema di ceci, con gamberi freschi e una punta di peperoncino. Ecco, quindi, un primo piatto cremoso di pesce, economico e pronto in appena dieci minuti.

Ingredienti per la preparazione

fettuccine all’uovo;

ceci precotti;

gamberi freschi;

peperoncino;

olio;

aglio.

Le fettuccine con crema di ceci e gamberi sono un primo piatto cremoso di pesce, economico e pronto in appena dieci minuti. Per realizzarlo, scaldare in padella con poco olio l’aglio, farlo imbrunire ed eliminarlo, per lasciare il posto a una punta di peperoncino rosso macinato grossolanamente. Il peperoncino conferirà un tocco speciale alla ricetta ed esalterà il sapore di ceci e gamberi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I ceci ideali sono quelli precotti, che si vendono nei banconi del supermercato. La loro consistenza è molto più morbida e ben si sfalderanno durante la cottura, per creare una deliziosa crema di legumi. Questa è una ricetta che si realizza in pochissimo tempo, per cui i ceci precotti sono la scelta migliore.

Fettuccine alla crema di ceci con gamberi freschi

Nel frattempo che i ceci cuociono nella padella con olio e peperoncino, mettere a bollire l’acqua per le fettuccine. Pulire i gamberi, sgusciarli e ridurli in pezzi abbastanza grossolani. Quando i ceci avranno cotto per circa 6 o 7 minuti, frullarli e ridurli in polpa con l’aiuto di un minipimer. Versare nuovamente la crema di ceci in padella e scolare la pasta al dente. Amalgamare pasta e crema di ceci e, negli ultimi due minuti di cottura, aggiungere i gamberi tagliati e amalgamare di nuovo il tutto.

Salare e pepare a piacere e impiattare in un piatto da portata fondo che possa contenere abbastanza crema di ceci. Guarnire con un po’ di peperoncino e un filo d’olio d’oliva. Per una ricetta ancor più sfiziosa, aggiungere della pancetta precedentemente rosolata, dopo aver frullato la crema di ceci e aggiunto i gamberi.