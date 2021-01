Gennaio è il mese ideale per rimettersi in carreggiata e liberarsi dalle cattive abitudini. Nelle feste natalizie si esagera sempre e ritornare alla normalità richiede tempo. Ecco un piatto per disintossicarsi e tornare a mangiare sano. Ma senza rinunciare al gusto!

Un primo piatto con poche calorie per ricaricare le energie con gusto

Il piatto che noi di ProiezionidiBorsa proponiamo oggi combina il gusto e il mangiar sano. Infatti parliamo di sedanini con pollo e broccoli. Questi due ingredienti sono sempre presenti in qualsiasi dieta equilibrata. Il pollo ci dà le proteine necessarie, evitando i grassi. Mentre i broccoli ci aiutano a fare il pieno di energia. Per non parlare del fatto che essendo ricchi di fibre, regolarizzano anche l’intestino.

Ingredienti per 2 persone

100gr di bocconcini di petto di pollo;

150gr di broccoli;

160gr di sedanini;

1 spicchio d’aglio;

Olio extravergine d’oliva;

Peperoncino;

Basilico;

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto cominciamo a lessare i broccoli. Li puliamo e dividiamo in cimette. Li facciamo bollire in una pentola con acqua calda per circa 10 minuti. Dopodiché, con una schiumarola, li scoliamo e mettiamo da parte in una ciotola. Nella stessa pentola con l’acqua bollente ora tuffiamo i bocconcini di pollo. Dovranno cuocere per almeno 15minuti, anche qualcosina in più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendiamo ora una padella antiaderente. Un filo d’olio, un po’ di peperoncino e l’aglio. Lasciamo soffriggere per qualche minuto e aggiungiamo i bocconcini di pollo. Che avremo scolato sempre con la schiumarola. Li facciamo saltare in padella e poi aggiungiamo anche i broccoli. Aggiustiamo di sale e pepe.

Non ci resta che cuocere la nostra pasta e scolarla al dente. Va benissimo qualsiasi formato corto, ma i sedanini si abbinano benissimo. Uniamo la pasta nella padella con il condimento e mescoliamo.

Prima di servire aggiungiamo il basilico tritato e un filo d’olio a crudo.

Ed ecco fatto. Un primo piatto con poche calorie per ricaricare le energie con gusto. Mangiare sano non vuol dire mangiare senza sapore. E questo piatto ne è la prova. Gusto e saluto possono andare a braccetto!