I primi piatti sono per tradizione i veri protagonisti della cucina italiana. Non è facile trovare in altre nazioni la grande varietà e la squisitezza dei primi piatti del Bel Paese.

Dalle lasagne ai tortellini passando per le tagliatelle e la pasta al forno ce n’è davvero per tutti.

Tra piatti semplici e piatti più complessi gli amanti della buona cucina non avranno che l’imbarazzo della scelta.

Per portare in tavola un po’ di varietà, tuttavia, giocherà un ruolo fondamentale la curiosità. La pasta, dei diversi formati, può essere condita in un’infinità di modi diversi che basterà sperimentare di volta in volta.

Oltre alla carbonara rivisitata a tema marino si potranno provare queste tagliatelle gustosissime con granella di nocciole e pistacchi. Un primo piatto con granella di pistacchio pronto in soli 20 minuti che sarà una vera sorpresa per il palato.

Ingredienti:

500 grammi di tagliatelle fresche o confezionate;

50 grammi di nocciole;

50 grammi di pistacchi;

70 grammi di burro;

1 scalogno;

olio Evo, quanto basta;

formaggio grattugiato, quanto basta.

Un primo piatto con granella di pistacchio pronto in soli 20 minuti perfetto per stupire anche gli ospiti più difficili

Prima di procedere con la preparazione di queste tagliatelle va sottolineato che si potranno utilizzare anche altri formati di pasta.

Infatti, il condimento a base di granella di pistacchi e nocciole si sposerà molto bene anche con tipi di pasta corti o con gli spaghetti.

Mettere a bollire acqua leggermente salata in una pentola dai bordi alti. In seguito fare tostare le nocciole e i pistacchi prima di trasformarli in granella. Per evitare questo passaggio sarà possibile acquistare nocciole e pistacchi già in granella.

Fare rosolare lo scalogno in una pentola antiaderente con un filo di olio e aggiungere una parte della granella di pistacchio e nocciola.

Dopo aver scolato le tagliatelle ancora al dente unirle e farle mantecare con scalogno e granella a fuoco moderato. Si potrà aggiungere del burro e mezzo bicchiere di acqua di cottura, sempre mescolando.

Da ultimo, prima di essere servite in tavola, le tagliatelle potranno essere spolverate con del formaggio grattugiato. Come decorazione utilizzare la granella di nocciole e pistacchi che si era lasciata da parte in precedenza.

Le tagliatelle andranno consumate calde e sul momento. Nel caso in cui se ne volesse conservare una parte per i giorni successivi si potrà fare.

Tuttavia, si consiglia di non superare i due giorni di frigorifero.

Una ricetta che metterà tutti d’accordo ma attenzione ad eventuali intolleranze o allergie. Nocciole e pistacchi, infatti, potrebbero essere veleno per alcune persone.