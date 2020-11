La domenica è uno dei giorni più belli della settimana. Questo perché si ha la possibilità di passare più tempo con i propri cari, e di prendersi dei momenti intimi solo per la famiglia. E, quale momento migliore se non quello del pranzo tutti insieme? Per renderlo speciale, basterà cucinare una ricetta che farà rimanere tutti a bocca aperta. E allora, ecco un primo piatto che renderà la domenica una giornata perfetta per tutta la famiglia!

Gli ingredienti necessari per realizzare questa deliziosa ricetta

Ecco tutti gli ingredienti necessari per rendere questo primo piatto una vera e propria delizia per quattro persone:

un chilo di pappardelle

mezzo chilo di spinaci

brodo vegetale (andrà benissimo anche il dado)

sale

aglio

olio extravergine di oliva

50 gr di zucchine

16 gr di pinoli tostati

40 gr di pecorino

40 gr di parmigiano

Un primo piatto che renderà la domenica una giornata perfetta per tutta la famiglia

Per preparare le pappardelle al pesto di spinaci, basterà seguire questi semplici passi. Per prima cosa, bisognerà concentrarsi sul pesto. Il primo passo sarà quello di inserire il mezzo chilo di spinaci con il brodo vegetale nel frullatore. Successivamente, si dovranno aggiungere il parmigiano e il pecorino. Dopo aver frullato fino ad aver ottenuto un composto omogeneo, si potrà mettere il pesto in una ciotola, aggiungendo un cucchiaino di olio extravergine, un pizzico di sale e uno spicchio d’aglio.

Ora bisognerà mettere l’acqua a bollire e buttare le pappardelle. Intanto, bisognerà prendere le zucchine e tagliarle come fossero piccoli nastri. Queste andranno inserite nell’acqua di cottura insieme alle pappardelle un minuto prima che la pasta sia pronta. Successivamente, andrà servita la pasta insieme al pesto e, come ultimo passaggio, si dovranno spolverare i pinoli tostati sulla ricetta.

Ed ecco presentato un primo piatto che renderà la domenica una giornata perfetta per tutta la famiglia. Provare per credere!

