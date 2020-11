Se rimangono poche cose in frigorifero, allora è tempo di andare a fare la spesa. Però prima di uscire non è forse il caso di svuotarlo del tutto preparando un’ottima pastasciutta?

Per questo motivo oggi spieghiamo come preparare un primo piatto autunnale ideale per svuotare il frigo e rallegrare tutta la famiglia.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa tre persone:

a) 350 grammi di un qualsiasi formato di pasta, preferibilmente rigatoni;

b) 250 grammi di tonno sott’olio ben sgocciolato;

c) 100 grammi di formaggio spalmabile, preferibilmente philadelphia;

d) 50 grammi di olive verdi o nere;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta.

La preparazione

Ecco la semplicissima preparazione per un primo piatto autunnale ideale per svuotare il frigo e rallegrare tutta la famiglia.

Quando l’acqua sarà arrivata a bollore, aggiungiamo un pizzico di sale e buttiamo la pasta che preferiamo. Mettiamo sui fornelli una pentola capiente di acqua. Impostiamo la fiamma su una potenza medio-alta.

Nel frattempo prendiamo una confezione di formaggio spalmabile a nostra scelta. Apriamola e riponiamo il contenuto all’interno di una ciotola da cucina in vetro, adeguatamente grande.

Prendiamo due scatolette di tonno di formato grande e sgoccioliamole bene per togliere l’olio in eccesso. Per ottenere un gusto più pieno è consigliabile usare quelle all’olio d’oliva. In alternativa vanno bene anche quelle “al naturale” che presentano un gusto più salato, ma con molte meno calorie.

Mescoliamo il tonno con il philadelphia in modo da ottenere una crema densa. Se preferiamo ottenere la consistenza, senza grumi, di una mousse è anche possibile passare il composto in un mixer.

Prendiamo la quantità che desideriamo di olive verdi o nere e aggiungiamole alla salsa, intere oppure tagliate a pezzettini. Scoliamo la pasta al dente e mantechiamola nel composto.

In quest'articolo abbiamo, dunque, spiegato come preparare un primo piatto autunnale ideale per svuotare il frigo e rallegrare tutta la famiglia.