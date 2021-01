La proposta culinaria di oggi è un po’ più elaborata del solito, difatti partiremo dalla preparazione dei ravioli. Si tratta di un piatto sano dove regnano prodotti stagionali, come la verza, la zucca e le noci. A completarlo e renderlo più cremoso c’è il gorgonzola, considerato tra i più importanti formaggi vaccini DOP nel panorama italiano. Nella ricetta di oggi è abbinato alle noci e agli ortaggi di stagione contribuendo a creare un primo particolare e prelibato con i ravioli insoliti alla verza.

Di seguito la ricetta divisa in tre fasi per maggiore chiarezza.

Fase 1: la sfoglia

Ingredienti

500 gr di farina di semola rimacinata;

3 uova;

2 cucchiai di olio;

q.b. acqua.

Preparazione

Posizionare una spianatoia sul piano di lavoro, porvi sotto un panno umido al fine di evitare che si sposti mentre si lavora e versarvi la farina con cui si andrà a formare una fontana. Nel centro rompervi le uova e sbatterle con una forchetta quindi aggiungervi i due cucchiai d’olio e un po’ d’acqua. Incorporare piano la farina. Continuare quest’operazione finché le uova non saranno ben assorbite dalla farina. Poi raccogliere l’impasto e iniziare lavorarlo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

In alternativa l’impasto si può preparare ponendo tutti gli ingredienti in una planetaria, ma in entrambi i casi l’acqua andrà aggiunta poco alla volta finché l’impasto non sia opportunamente incordato. Per valutare la consistenza imprimervi il dito, se rimane il segno l’impasto è pronto. Coprirlo e lasciarlo riposare per mezz’ora.

Fase 2: il ripieno

Ingredienti per il ripieno

500 gr di verza;

50 gr di burro;

100 gr di dadini di mortadella;

100 gr di grana grattugiato;

1 uovo;

b. noce moscata.

Procedimento

Tagliare a listarelle la verza, quindi metterla a stufare in un tegame con il burro. Quando si sarà raffreddata metterla in un mixer insieme alla mortadella a dadini e frullare il tutto. Aggiungervi il grana, l’uovo, il sale e la noce moscata.

Fase 3: assemblaggio e tocchi finali

Ingredienti per il condimento

100 gr di robiola;

250 gr. di zucca

100 gr di gorgonzola;

50 gr di burro;

6 noci tritate;

q.b. pepe.

Preparare una spianatoia, infarinarla leggermente, quindi poggiarvi l’impasto e con un mattarello ricavarne una sfoglia non troppo doppia né troppo sottile. Il procedimento sarà più semplice laddove si disponga di una sfogliatrice.

Una volta pronta la sfoglia disporvi il ripieno a mucchietti con un cucchiaino o con una sac à poche, opportunamente distanziati. Coprire con altra sfoglia e ricavare i ravioli, con un tagliapasta o una formina apposita. Per essere sicuri della tenuta, chiudere ciascun raviolo premendone i bordi con i rebbi di una forchetta.

Tagliare la zucca dadini e farla saltare in padella con circa 50 gr di burro. Quando sarà cotta, aggiungervi robiola e gorgonzola. Lasciar fondere i formaggi e amalgamarli alla zucca. Cospargere il tutto con un pizzico di pepe fresco macinato e metà delle noci tritate e mescolare gli ingredienti.

A questo punto, lessare i ravioli in acqua bollente salata e sgocciolarli non appena tornano a galla. Trasferirli nella padella del condimento e farli amalgamare al condimento. Impiattare con un’ultima grattugiata di grana e con le restanti noci.

Per il pranzo della domenica perché non preparare un primo particolare e prelibato con i ravioli insoliti alla verza? Da accompagnare magari con un Barolo o un ottimo Brunello di Montalcino che ne valorizzerà il gusto e impreziosirà la tavola, un abbinamento da provare!