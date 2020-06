Soli 20 minuti tra preparazione e cottura per un primo facile, veloce e nutriente, gli spaghetti della sirena. Il loro nome rimanda ovviamente al mare, e sa anche un po’ di studi classici, riportando alla mente le mitiche figure del mare, che tanto fecero impazzire Ulisse. Costi assolutamente contenuti, ma sapore e gusto squisiti, per un piatto mediterraneo, che, oltre al tonno, esalta l’aglio in tutta la sua essenza e qualità. Aglio, che, va ricordato, è un totem sacro del nostro benessere, apportando mille benefici alla nostra salute!

Gli ingredienti degli spaghetti per 4 persone

400 grammi di spaghetti

1 latta di tonno in scatola grande o 3 latte piccole

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

Olio extra vergine

Succo di limone

Sale e pepe

La ricetta originale prevede la presenza del tonno in scatola per comodità, ovviamente quello fresco è in grado di dare ben altro sapore.

La preparazione

Dopo aver diviso l’aglio in due spicchi, gettarne mezzo nell’acqua bollente assieme agli spaghetti per la cottura e ovviamente al sale grosso

Nel frattempo, in attesa degli spaghetti, utilizzare l’altra metà dell’aglio per sfregarla lungo il bordo della zuppiera in cui verseremo la pasta

A cottura ultimata, versare gli spaghetti, unitamente all’olio extravergine, al prezzemolo tritato, a del succo di limone. Per ultimo, aggiungere il tonno.

Un primo veloce, facile e nutriente, gli spaghetti della sirena, che si differenziano da quelli al tonno semplice, per la presenza importante di aglio e prezzemolo, e, del limone, che porterà un po’ di aspro alla pietanza.

Abbinamento dei vini

Non c’è tema di smentita nell’affermare che è il vino bianco ad accompagnare questo piatto. Ma occorre un bianco fermo, come la Vernaccia sarda o un Verduzzo friulano. Si prestano bene anche un Marino classico Doc o un Vermentino Doc dell’Elba.

