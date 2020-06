Un primo estivo dal sapore raffinato: trenette con gamberi e datterini. Quando afa e caldo portano via anche la voglia di mangiare, ecco un primo estivo dal sapore raffinato: trenette con gamberi e datterini. Uno dei piatti più rapidi in assoluto, molto gustoso, fresco, mediterraneo. Si può fare tranquillamente con i gamberi surgelati, per risparmiare tempo e limitare i costi. Nel caso in cui si voglia aumentare il budget, gamberi e gamberoni freschi, daranno un carattere più chic al nostro piatto.

Gli ingredienti per 4 persone

– 350 grammi di trenette

– Aglio

– Peperoncino

– Mezzo kg di gamberi

– Vino bianco fermo

– 400 grammi di pomodori datterini

– Prezzemolo

La preparazione

– Prendere una pentola antiaderente e creare un soffritto con aglio, olio e peperoncino

– Appena raggiunta la doratura, calare i gamberi, rigirandoli per i primi minuti

– Cuocere a fuoco medio per 5 minuti

– Aggiungere due bicchieri di vino bianco fermo e alzare la fiamma

– Evaporato il vino, con i gamberi rosati, aggiungere i datterini, schiacciandoli affinché mollino un po’ di sugo

– Aggiungere sale e prezzemolo

– Coprire e lasciar cuocere il sugo per il tempo necessario a restringersi, ma non asciugarsi. Quindi circa 10 minuti

– Scolare la pasta e aggiungerla alla padella con un po’ di aglio ancora e prezzemolo

– Spadellare a fuoco vivo, aggiungere un po’ di olio

– Servire a tavola

Un abbinamento di vini che renda onore al piatto

Un primo estivo dal sapore raffinato: trenette con gamberi e datterini che chiama una lista di vini apprezzabili.

– Siracusa Bianco Doc

– Riesling del Friuli dei Colli Orientali

– Bianco Doc delle 5 terre

– Vernaccia di Oristano

– Grecanico Doc della Sicilia

Abbiamo proposto tutti vini bianchi di regioni marine per una questione di abbinamento culinario e di interazione con i gamberi