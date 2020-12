Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I georgiani sono dei grandi amanti del pane, degli impasti ripieni e di quelli che in buona parte d’Italia chiameremmo “rustici”. In questo articolo della serie di delizie georgiane, il tortino con lobio e cipolle fritte.

I fagioli rossi (lobio) sono l’ingrediente principale del famoso pane con fagioli – il Lobiani, appunto. In questa ricetta della regione dell’Imerezia, in Georgia, si mostrerà come preparare un impasto ripieno di fagioli, aromatizzato con cipolle fritte e spezie.

Un primo dall’Oriente per stuzzicare il palato: Lobiani con cipolle fritte

Ingredienti per il ripieno (6-8 persone)

a) 1 kg di fagioli;

b) 4 cipolle;

c) 80 g di prezzemolo;

d) un cucchiaino di coriandolo essiccato;

e) un cucchiaino di pepe nero;

f) un cucchiaino raso di santoreggia estiva;

g) 5 cucchiai di olio (per friggerele cipolle);

h) 120 g di burro;

i) 4 foglie di alloro;

l) un pizzico di sale (la quantità dipende dalle preferenze personali).

Ingredienti per l’impasto

a) 1 kg di farina;

b) 25 g di lievito secco attivo;

c) mezzo cucchiaino di sale;

d) un uovo;

e) 400 ml di acqua tiepida.

Procedimento

Mettere a bagno i fagioli lobio in una pentola profonda, con acqua fredda, due ore prima della cottura. Scolare l’acqua e aggiungere le foglie di alloro e altri due litri di acqua fresca.

Cuocere a fuoco medio. A questo punto, si dovrebbe iniziare la preparazione dell’impasto.

Quando i fagioli sono cotti e teneri, prendere una tazza di acqua di cottura e buttare il resto.

Preparazione dell’impasto

Esistono diverse ricette per fare l’impasto, ma questo metodo è più semplice per prepararlo. Serviranno 700 g di farina, da disporre in una terrina. Fare una fontanella al centro e aggiungere l’uovo, il lievito, lo zucchero e il sale.

Impastare e riscaldare 300 ml di acqua o latte a 35°C e aggiungerli lentamente al centro della terrina. Impastare a mano, lavorando dall’esterno verso l’interno; creare una palla.

Coprire la terrina con la pellicola e lasciare in un luogo caldo per almeno 2 ore, per far lievitare l’impasto.

Tritare e soffriggere le cipolle, poi aggiungere 100 g di burro ai fagioli rossi cotti, insieme al coriandolo essiccato, al pepe e al sale. Spappolare i fagioli fino a ottenere la consistenza del purè di patate. Tritare e aggiungere il prezzemolo alle cipolle fritte.

Mescolare bene gli ingredienti. Se il composto è troppo secco, usare la tazza di acqua di cottura prelevata in precedenza.

Cospargere di farina il piano di lavoro, impastare l’impasto e lasciare in posa per 10 minuti. Separare l’impasto in 6-8 pezzi e usare le mani per modellare ogni pezzo in una forma circolare.

Stendere ogni pezzo e poi usare le mani per creare una forma ovale appiattita. Distribuire una parte del ripieno di fagioli al centro di ogni pezzo di pasta.

Avvolgere i bordi dell’impasto attorno al composto per sigillarlo.Capovolgerlo con cura e appiattire la pasta, stendendo il composto entro 4-5 millimetri dal bordo. Usare una forchetta per bucherellare con cura l’impasto. Questo passaggio è essenziale, in quanto aiuterà a prevenire la fuoriuscita della miscela durante la cottura. Cuocere in forno a fuoco medio-basso per 15-20 minuti.

Il Lobiani è pronto!

Sfornare e spennellare subito col burro la superficie dei tortini. Questo conferirà un po’ di colore, e impedirà anche di indurirsi. Speriamo che questo primo dall’Oriente per stuzzicare il palato abbia fatto venire l’acquolina in bocca ai lettori di ProiezionidiBorsa.