Che si tratti di Natale o Pasqua, quello che non può mancare nella tavola degli italiani è il cibo, solitamente, però, esageriamo sempre con le quantità, per fare bella figura e soddisfare l’appetito degli invitati. Non siamo abituati a preparare pietanze contate e tendiamo sempre a strafare, proponendo una sfilza di antipasti, primi, secondi e dolci.

In questi giorni avremo sicuramente proposto ricche ricette a base di carne. Senza contare le griglie all’aria aperta di pasquetta e l’infinità di colombe avanzate, da sfamare un intero esercito. Se pensiamo a quanti soldi abbiamo speso per acquistare tutti i prodotti alimentari, sarebbe un vero spreco buttare tutto o offrirlo al nostro amico a 4 zampe. Quindi, per rifarci un poco delle spese, potremo organizzare qualche piatto di recupero, spendendo davvero poco, senza rinunciare al gusto e alla presentazione del piatto.

Un pranzo o una cena nutriente e veloce con meno di 5 euro per fare un figurone e riutilizzare il cibo avanzato

È vero che con pochi euro potremmo cucinare una gustosa pasta aglio e olio o con le verdure, ma se abbiamo nel frigo ancora degli avanzi, sarà ancora più facile spendere il meno possibile.

Oltre la classica pasta sfoglia per fare torte salate, dove inserire all’interno tutto ciò che vogliamo, un’altra idea economica sarebbe fare una pizza morbida condita con fantasia. Contando che per preparare una teglia di pizza ci vorranno circa 2 euro, non resterà che creare qualche condimento sfizioso.

Ricicliamo la carne o le patate avanzate, cotte magari al forno o alla griglia. Tagliamole a pezzetti, aggiungiamole nella pizza a metà cottura, sopra spargiamo qualche cubetto di mozzarella. Ideali per una cena tra amici, potremo addirittura surgelare i pezzi di pizza per pranzi veloci dell’ultimo minuto.

Idee sfiziose

Per un pranzo o una cena nutriente e veloce acquistiamo delle zucchine. Un chilo costerà tra i 2 e i 4 euro. Tagliamole a metà per lungo, togliamo un poco di polpa e aggiungiamo un mix di avanzi. Potremo usare sia la carne che il pesce, ma anche la pasta avanzata del giorno prima. Grattugiamo del formaggio sopra e inforniamo. La polpa servirà per fare una crema da versare sopra. Addirittura potremo preparare un altro piatto, una vellutata con porri o una pasta con crema di zucchine.

Se preferiamo un primo, per non superare il budget, potremo fare degli gnocchi sfruttando le verdure avanzate e aggiungendole all’impasto.

Per il dessert usiamo sia la colomba che la frutta, fresca o secca avanzata. Creiamo una bellissima e semplice mille foglie a più livelli. Potremmo usare della panna o una semplice crema pasticcera o al latte tra uno strato e l’altro.

Lettura consigliata

2 idee per una cena veloce con la pasta sfoglia per non farcirla con il solito ripieno di ricotta e spinaci